На Кубани мужчину осудили за лжеминирование московской гостиницы

На Кубани Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор 53-летнему мужчине, уроженцу Узбекистана, за ложное сообщение о готовящемся взрыве московской гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда региона.

Как выяснилось во время судебного слушания, подсудимый 31 января 2020 года позвонил из краснодарского хостела (дешевой гостиницы-общежития) в московский отель "Метрополь" и сообщил о якобы готовящемся там взрыве.

К гостинице в Москве были направлены полиция и экстренные службы, которые обследовали территорию, но не нашли взрывного устройства. Однако, спецслужбы установили, что звонок был сделан из Краснодара. И чуть позже местное управление ФСБ задержало звонившего мужчину.

"В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе краевого суда.

В итоге, с учетом смягчающих обстоятельств, мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.