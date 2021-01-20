Росгвардейцы защищают работников скорой помощи

Меры безопасности, предпринятые вневедомственной охраной Росгвардии, не единожды помогли защититься от нападений работникам бригад скорой помощи.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил "РГ", что в 1807 каретах скорой помощи оборудована так называемая тревожная сигнализация. При ее срабатывании на помощь медикам выезжает экипаж немедленного реагирования вневедомственной охраны. Действительно, такая предосторожность оказалась не лишней.

Валерий Грибакин рассказал о нескольких случаях, когда помощь росгвардейцев потребовалась самой скорой помощи.

Так, во время патрулирования микрорайона Ялты экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о срабатывании "тревожной" сигнализации в медицинском спецавтомобиле.

Выяснилось, что в момент оказания помощи пострадавшему в ДТП мужчине с признаками алкогольного опьянения, тот, услышав о необходимости срочной госпитализации, повел себя крайне агрессивно, стал угрожать врачам. Медицинский персонал воспользовался тревожной кнопкой вызова, которой оборудован их служебный автомобиль.

Патрульный экипаж Росгвардии, предотвратив возможные негативные действия нетрезвого пациента, сопроводил карету в больницу, куда пострадавший в ДТП мужчина был доставлен на лечение.

Подобное происшествие случилось и в Барнауле. Около двух часов ночи одной из групп задержания от оперативного дежурного поступила информация о нападении на бригаду скорой помощи в многоэтажном доме на улице Г. Исакова. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия.

Врачи рассказали сотрудникам вневедомственной охраны, что они приехали по вызову в одну из квартир дома. Возле подъезда их встретил гражданин в состоянии алкогольного опьянения с жалобами на затрудненное дыхание после пожара. Выяснив, что скорую вызывал не этот гражданин, медики посоветовали ему побыть на свежем воздухе, а сами пошли обслуживать вызов. Когда они выходили из подъезда, гражданин стал их оскорблять, а затем разбил стекло в служебном автомобиле. Услышав, что медицинские работники позвонили в правоохранительные органы, мужчина скрылся.

Вскоре похожего по описанию гражданина росгвардейцы обнаружили и задержали. После того, как врачи опознали нападавшего, он был передан сотрудникам полиции.