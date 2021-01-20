Братья Михаил и Александр Данцевы из поселка Дмитриадовка Ростовской области больше семи лет пытаются вернуть землю, которую получили по наследству после смерти матери - заслуженного учителя России Галины Данцевой.

Данцевы предоставили в правоохранительные органы все необходимые документы на землю. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Фото: Тагир Раджавов

Как говорят местные жители, на этом участке построил дом родственник бывшего главы поселения. У ребят на руках есть свидетельства на права наследования и на право собственности, межевое дело, выписки на участок - а земли нет. И местные чиновники отказываются помочь.

Галину Михайловну в Дмитриадовке любили все. Еще бы, она выучила не одно поколение детей на селе, всегда была доброй и отзывчивой, старалась помогать всем. 1990-е годы стали испытанием для нее самой - муж умер, а зарплаты едва хватало на то, чтобы прокормить двоих маленьких сыновей. Но она никогда не сдавалась. Выжить Данцевым помог участок в тысячу квадратных метров, который ей выделило государство. На нем выращивали картошку, свеклу, морковь, лук, огурцы и помидоры. Тем и кормились. "Ей постоянно предлагали за землю хорошие деньги, но она отказывалась, - вспоминает Михаил. - Говорила, хочет оставить хоть что-то ценное детям".

Видимо, тяжести жизни одинокой сельской учительницы ее и подкосили. Как гром среди ясного неба прозвучал диагноз - онкология. Несколько лет она боролась с болезнью, но та оказалась сильнее. В 2013 году осенью Галины Михайловны не стало. Процедура оформления наследства заняла несколько месяцев. Весной ребята получили документы, но когда они приехали на участок, то увидели на нем... практически полностью отстроенный коттедж. Причем, как стало известно, строительство началось почти сразу же после смерти хозяйки, как будто только этого и ждали. Соседи решили, что дети продали участок, а поэтому никак не отреагировали на захват.

- Когда мы провели анализ ситуации по улице Мирной в кадастровой карте, были шокированы. Кадастровые инженеры несколько лет формировали там новые участки, "притянутые" с других улиц и даже поселений. В результате соседний участок наложился на землю Данцевых. И на одном объекте фактически оказалось сразу два собственника. За несколько лет участков на улице Мирной по документам вообще оказалось почти в два раза больше, чем есть фактически, - рассказывает общественный деятель Татьяна Поливанова, которая взялась помочь детям учительницы.

Данцевы обратились в администрацию за разъяснениями, но там всеми способами уходили от ответов. Обращения в правоохранительные органы тоже не помогли. Даже суды (которые прошли без участия Данцевых) не захотели разобраться и устранить "задвоение" прав на одни и те же земли. "Так куда же пропал участок нашей мамы?" - задают вопрос наследники всем ответственным лицам, но нигде не находят ответа.

Сначала сотрудники администрации нагло заявили, что документов о собственности Галины Данцевой у них не сохранилось, а посему доказать ничего нельзя. Когда же ребята прислали им свои свидетельства на землю и заверенные копии "пропавших документов" из администрации, там просто перестали отвечать на их обращения.

Правда, после жалобы в правоохранительные органы местные власти предложили им альтернативный вариант: участок, в два раза меньший по площади, чем материнский, а находится он на самом священном месте в селе - на Аллее ветеранов. Березки и ели на участке сотрудники администрации предложили ребятам вырубить самостоятельно. Естественно, Данцевы от такого предложения отказались.

Корреспондент "РГ" пытался связаться с бывшим главой поселения, но безрезультатно. А нынешний глава отделался дежурным формальным комментарием: "По рассмотренным судом искам Данцевых приняты законные и обоснованные решения". Все концы ушли в воду. То бишь в землю.

- Мы до сих пор ничего не можем добиться в местных правоохранительных и надзорных органах. Все наши жалобы и обращения отправляются в районные МВД и следственные отделы СКР, а там "теряются", - говорит Татьяна Поливанова. - Как тут не подозревать их в совместной заинтересованности? Поэтому мы решили обратиться в федеральные органы. Решить эту абсурдную проблему на местном уровне нам пока не удается.