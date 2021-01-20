В Крыму аномальный холод сменится резким потеплением

Уже в четверг 21 января аномально низкая температура - на 10 градусов ниже средней многолетней нормы - сменится резким потеплением. И в выходные дни на юге полуострова столбик термометра поднимется до плюс 14. Об этом сообщил Крымский гидрометцентр.

Если накануне в Симферополе средняя суточная температура составила минус 10,6 градуса, что на 9,8 градуса ниже средней многолетней нормы, то к выходным уже есть вероятность установления температурных рекордов со знаком плюс.

- В четверг ночью теплый атмосферный фронт вызовет в Крыму местами небольшой мокрый снег, - уточнили синоптики. - Возможны гололедно-изморозевые отложения, в отдельных районах туман, а днем - без существенных осадков. В ночные и утренние часы на дорогах сохранится гололедица. В последующие двое суток ожидается сухая погода, но порывы южного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха постепенно повысится и в субботу 23 января составит ночью плюс один - плюс шесть, днем до 13 градусов тепла, а в воскресенье - до плюс 14.

В гидрометцеентре отмечают, что непогода в выходные дни оставила после себя наследство - снежный покров от одного до 19 сантиметров в разных районах Крыма. Многие водоемы частично покрылись тонкой коркой льда. Но уже сегодня днем температура воздуха в Симферополе стала плюсовой. Ранее правительство Севастополя предупредило горожан о возможном ледяном дожде в ближайшие сутки, за которым последует резкое потепление.