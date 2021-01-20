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20.01.2021 12:41
Рубрика: Власть

В Крыму до апреля сократят штат чиновников на 10 процентов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

До 1 апреля нынешнего года в Крыму будет уменьшена штатная численность сотрудников аппарата правительства, а также местных органов власти. Это следует из распоряжения главы Республики Крым, опубликованного на официальном портале правительства региона.

Сергей Аксенов распорядился создать рабочую группу, в которую вошли вице-премьеры правительства, министр информации Крыма и начальник управления кадровой политики аппарата Совмина. Ее возглавил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

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До 1 февраля члены рабочей группы должны представить свои предложения относительно сокращения на 10 процентов штатной численности сотрудников аппарата правительства и работников органов исполнительной власти Крыма. Сделать то же самое предложено и другим структурам власти на полуострове. В частности, оптимизировать штатную численность аппарата предложено парламенту Крыма, его избиркому, Счетной палате, офису омбудсмена.

Оптимизация должна завершиться до 1 апреля 2021 года. О грядущем сокращении стало известно в ноябре минувшего года, когда глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о сокращении штата федеральных чиновников на пять процентов, а местных органов власти - на 10 процентов.

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