Крымским медучреждениям продлили сроки лицензирования до 1 июля 2023 года. Многие государственные больницы, поликлиники и санатории не смогли привести деятельность в соответствие с законодательством РФ.

Срок переносится не в первый раз: медучреждения из-за недостатка финансирования не успевают сделать ремонт и закупить необходимое оборудование.

По данным министерства здравоохранения РК, из 85 медорганизаций получили лицензии 64. Только у 28 есть лицензии на все виды услуг. У 21 районной и городской больниц нет лицензии, деятельность они осуществляют на основании уведомления.

Такие показатели в минздраве пояснили несоответствием материально-технической базы государственных медорганизаций лицензионным требованиям. Здания и помещения не соответствуют федеральным санитарным правилам и нормативам, а оснащение - федеральным стандартам оказания медпомощи.

Для достижения федеральных стандартов в РК реализуется программа "Модернизация государственных учреждений здравоохранения", рассчитанная на 2020-2022 годы. С 2021 года запланирована модернизация первичного звена.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил при участии Росздравнадзора и Роспотребнадзора провести дополнительную подготовку к лицензированию медучреждений Крыма и Севастополя до конца 2020 года.