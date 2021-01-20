В Крыму отметили 30 лет со дня первого в СССР референдума

В среду в Симферополе 30-летие референдума о государственном и правовом статусе Крыма отметили выставкой в Центральном музее Тавриды и торжественным заседанием президиума Госсовета республики.

С началом "парада суверенитетов" в конце 1980-х годов, когда Советский Союз стал трещать по швам, в Крыму активизировалось движение за обособленный статус. Тем более что в 1921-1945 годах на полуострове уже существовала Крымская АССР. В немалой степени желание крымчан обрести автономию обострил национализм, что все громче заявлял о себе на Украине, частью которой Крым как одноименная область оставался с 1954 года после передачи из состава РСФСР.

В итоге Крымский областной совет народных депутатов решил провести в области референдум о государственном и правовом статусе полуострова.

- Фактически первый крымский референдум был голосованием за Россию, за сохранение нашей республики в орбите Русского мира, - подчеркнул глава РК Сергей Аксенов.

Референдум, которому суждено было стать первым не только в истории Крыма, но и всего Советского Союза, прошел 20 января 1991 года. Жителям тогдашней Крымской области предложили ответить на вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Положительно на него ответили 93,3 процента граждан. Явка составила 81,4 процента.

Работавший в 1991-м депутатом облсовета Сергей Шувайников рассказал "РГ", что в тот день в Крыму стояла такая же, как и спустя 30 лет, морозная и солнечная погода.

- Я запомнил большое количество людей, которые массово шли на избирательные участки, - вспоминает политик. - Так же люди шли на голосование в марте 2014 года. И 30, и семь лет назад они голосовали за свое будущее, считая, что новый статус республики обезопасит их, и жить им станет лучше.

- Лично мое мнение - всех голосовавших на том памятном референдуме 1991 года нужно поблагодарить за то, что подготовили нам путь возвращения домой, - заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. - 20 января 1991 года - это день, определивший крымскую автономию по народному волеизъявлению. 30 лет для истории - мгновение. А как все поменялось благодаря нашим родителям, голосовавшим за статус полуострова 30 лет назад! Как будто чувствовали они, что в 2014-м Крым вернется, как будто знали, что мы вернемся в Россию легитимным путем!

Депутат крымского областного совета в 1991 году и первый вице-спикер нынешнего Госсовета РК Ефим Фикс пояснил, что, не случись распада СССР, Крымская АССР вошла бы в состав обновленного Союза "как равноправный партнер всех союзных республик". Но поскольку Союз развалился, ждать равноправного статуса, но уже в составе РФ, пришлось еще 23 года.

Референдум 1991 года стал прологом Крымской весны. Это был первый шаг на долгом и трудном пути домой

- Референдум 1991 года стал прологом Крымской весны. Это был первый шаг на долгом и трудном пути домой, - уверен председатель Госсовета РК Владимир Константинов. - Два референдума, разделенных годами, дали два почти одинаковых результата: 93 и 97 процентов за Россию.

Вчера в Центральном музее Тавриды к юбилею референдума представили экспозицию, посвященную первому этапу становления Республики Крым и охватывающую период с 1991 по 1998 год. Среди экспонатов - подлинные документы, личные вещи политиков того времени, черно-белые фотографии исторического голосования.