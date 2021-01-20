Новости

Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за своей командой в 2016 году 10:24
В Москве бар "Культ" накажут за полуночную работу 10:13
Спецслужбы США отстранили 12 военных от участия в инаугурации Байдена 10:12
Абрамченко рассказала, зачем государство будет строить лесные дороги 10:12
В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию 10:07
Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины 10:06
В Москве поставлен рекорд по ипотекам 10:00
Финские гимназии будут заполнять молодежью из Узбекистана 09:59
Трамп помиловал экс-советника Бэннона в день ухода с поста президента 09:54
Цены на нефть растут в ожидании инаугурации Джо Байдена 09:04
Названа оптимальная диета при перепадах температур 08:58
Два очка Панарина не спасли "Рейнджерс" от поражения 08:45
Назван простой способ похудеть без диет 08:39
В Москве мужчину сбила электричка 08:37
Назван побочный эффект жевательной резинки 08:31
Гол Малкина помог "Питтсбургу" обыграть "Вашингтон" 08:20
В России пройдет Международный конгресс математиков 08:16
Благотворительный сервис на mos.ru получил премию Big Innovation Awards 08:07
Пропавший на севере Пакистана альпинист Алекс Гольдфарб найден мертвым 07:30
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 60 странах 07:19
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов 07:07
В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов 06:53
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших от COVID-19 за неделю 06:51
В Японии самолет JAL совершил вынужденную посадку из-за трещины 06:10
Трамп покинет Вашингтон за 4 часа до инаугурации Байдена 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 10:07
Рубрика: Власть

В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Из архива Центрального музея Тавриды. Фото: Из архива Центрального музея Тавриды.
Фото: Из архива Центрального музея Тавриды.

Крымская весна 2014 года завершила путь Крыма в Россию, который начался на референдуме 1991 года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по случаю 30-летней годовщины референдума о государственном и правовом статусе полуострова.

Фото: iStock
Украине предрекли "разбитое корыто" после "крымского саммита"

Глава республики напомнил, что первый крымский референдум проходил в то время, когда на Украине активизировались адепты национализм, и стал выражением "векового стремления" крымчан к единству.

- Фактически это было голосование за Россию, за сохранение нашей республики в орбите Русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры, - подчеркнул Аксенов.

По его мнению, результаты ставших эталонами демократии референдумов 1991 и 2014 годов продемонстрировали глубинные закономерности исторического процесса. Так, 30 лет назад более 93 процентов участников референдума проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного Советского Союза, а спустя 23 года почти 97 процентов поддержали воссоединение с Россией.

В свою очередь, спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал референдум 1991 года прологом Крымской весны и "первым шагом на пути домой". Духовно Крым всегда оставался частью России, убежден он.

Фото: iStock
В Крыму назвали ключевое условие для переговоров с Украиной

- Референдум стал нашим ответом на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз, - считает спикер крымского парламента. - Стремление сохранить государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления. Искренне признательны крымчанам, которые единодушно высказались за восстановление Крымской автономии как субъекта Союза ССР.

Справка "РГ"

Референдум о государственном и правовом статусе Крыма состоялся 20 января 1991 года. Жителям тогдашней Крымской области в составе Украинской ССР предложили ответить на вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?" Положительно на него ответили 93,3 процента участников плебисцита, отрицательно - 5,6 процента. Явка составила 81,4 процента.

В регионах Власть Позиция В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины
Антонов назвал санкции против "Северного потока-2" недобросовестной конкуренцией
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Посольство РФ направило в Госдеп США ноту из-за отключения связи
Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году