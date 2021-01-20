В Крыму задержан завладевший квартирой ветерана полицейский

В Крыму задержан участковый уполномоченный отдела полиции №3 "Массандровский" УМВД России по Ялте, который с помощью подделки документов оформил в свою собственность квартиру 89-летней ветерана Великой Отечественной войны. Преступную схему выявили оперативники службы собственной безопасности МВД России по РК, а СК возбудил уголовное дело по части 4 стать 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшем лишение права ветерана на собственную квартиру).

Криминальная история началась со знакомства полицейского с одинокой пенсионеркой и казалось бы трогательной заботы о престарелом ветеране.

- В начале 2020 года участковый познакомился с 89-летней местной жительницей, ветераном Великой Отечественной войны, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГСУ СКР по РК и Севастополю. - Сотрудник полиции навещал одинокую женщину под видом оказания помощи, имея постоянный доступ к жилью и ее документам.

Но заботиться о ветеране, по версии следствия, полицейский стал не из гуманных побуждений, а лишь для того, чтоб переоформить квартиру бабушки на себя. Для этого вместе с сообщниками он организовал преступную схему. Летом 2020 года он предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины и другие документы. Все - чтоб зарегистрировать переход права на недвижимое имущество от пенсионерки к себе. На основании поддельных документов участковый завладел квартирой на улице Карла Маркса. А поскольку недвижимость в курортной Ялте стоит недешево, страж порядка обогатился за счет мошенничества на сумму не менее семи миллионов рублей.

- Подозреваемый задержан. Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников преступной схемы и обстоятельств преступления. Жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает. В рамках следствия будут приняты все необходимые меры для восстановления жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, - заверили в СКР. - Действиям подозреваемого и его сообщников будет дана принципиальная правовая оценка. Всем подобным сообщениям о нарушении прав пожилых граждан, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, уделяется особое внимание.

В МВД по республике Крым, в свою очередь, сообщили, что факты мошенничества всплыли после того, как в октябре 2020 года в полицию Ялты поступило заявление 89-летней пострадавшей о попытке завладеть ее квартирой.

- Проведенная сотрудниками полиции проверка позволила установить признаки подделки генеральной доверенности на представление интересов потерпевшей и договор пожизненного содержания с иждивением, - рассказали в пресс-службе крымского МВД. - По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Была проведена почерковедческая экспертиза, по результатам которой факт подделки документов подтвердился. Так оперативники ОРЧ собственной безопасности республиканского главка установили причастность участкового к противоправному деянию.

Сейчас в МВД по Республике Крым проводится служебная проверка. Если вина полицейского подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с УК РФ. Также в МВД дадут оценку его руководителям.