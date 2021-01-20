В Крыму задержан завладевший квартирой ветерана полицейский

Новости

ОМОН получил новые средства для разминирования 18:11
Элтон Джон и другие музыканты написали гневное письмо правительству Британии 18:08
В московском метро могут соединить две ветки 18:02
Абрамченко: Закон о цифровизации лесного комплекса обелит отрасль 18:01
В Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч за поездку по аэропорту 17:54
Трамп покинул Белый дом до инаугурации Байдена 17:18
Минфин предложил расширить льготы по налогам для участников САР 17:03
Захарова: Решение о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси политизировано 17:02
Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы 17:00
Суд Петербурга запретил на территории России аниме "Тетрадь смерти" 16:53
Комитет по этике РФС оштрафовал тренера Юрана на 250 тысяч рублей 16:52
В Чечне установили личности всех уничтоженных террористов 16:38
СК начал проверку после отравления детей в Подмосковье 16:35
В Кузбассе откроют пункты вакцинации в торговых центрах 16:29
Собянин: За три года в Москве планируется построить 30 поликлиник 16:28
Музей космонавтики анонсировал мероприятия к 60-летию первого полета 16:19
В Подмосковье отравились более 40 школьников 16:11
В Сочи дети устроили катание на санках по мемориалу воинской славы 16:05
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году 16:04
Полиция отчиталась о борьбе с преступностью в прошедшем году 15:55
Экс-главу Чебаркуля приговорили к шести годам колонии 15:45
Михаил Ефремов заболел в тюрьме 15:38
В Подмосковье задержан полицейский за взятку в четверть миллиона 15:38
Володин: Вопроса о ковид-паспортах в повестке Думы нет 15:30
В Иркутске на 16 лет осудили вербовщика террористической организации 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 17:36
Рубрика: Происшествия

В Крыму задержан завладевший квартирой ветерана полицейский

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму задержан участковый уполномоченный отдела полиции №3 "Массандровский" УМВД России по Ялте, который с помощью подделки документов оформил в свою собственность квартиру 89-летней ветерана Великой Отечественной войны. Преступную схему выявили оперативники службы собственной безопасности МВД России по РК, а СК возбудил уголовное дело по части 4 стать 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшем лишение права ветерана на собственную квартиру).

В Крыму 100-летний ветеран войны получила статус лишь по решению суда

Криминальная история началась со знакомства полицейского с одинокой пенсионеркой и казалось бы трогательной заботы о престарелом ветеране.

- В начале 2020 года участковый познакомился с 89-летней местной жительницей, ветераном Великой Отечественной войны, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГСУ СКР по РК и Севастополю. - Сотрудник полиции навещал одинокую женщину под видом оказания помощи, имея постоянный доступ к жилью и ее документам.

Но заботиться о ветеране, по версии следствия, полицейский стал не из гуманных побуждений, а лишь для того, чтоб переоформить квартиру бабушки на себя. Для этого вместе с сообщниками он организовал преступную схему. Летом 2020 года он предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины и другие документы. Все - чтоб зарегистрировать переход права на недвижимое имущество от пенсионерки к себе. На основании поддельных документов участковый завладел квартирой на улице Карла Маркса. А поскольку недвижимость в курортной Ялте стоит недешево, страж порядка обогатился за счет мошенничества на сумму не менее семи миллионов рублей.

- Подозреваемый задержан. Проводятся все необходимые следственные действия для установления всех участников преступной схемы и обстоятельств преступления. Жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает. В рамках следствия будут приняты все необходимые меры для восстановления жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, - заверили в СКР. - Действиям подозреваемого и его сообщников будет дана принципиальная правовая оценка. Всем подобным сообщениям о нарушении прав пожилых граждан, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, уделяется особое внимание.

В МВД по республике Крым, в свою очередь, сообщили, что факты мошенничества всплыли после того, как в октябре 2020 года в полицию Ялты поступило заявление 89-летней пострадавшей о попытке завладеть ее квартирой.

Фото: Сергей Винник/ РГ
В Крыму начали выплаты обманутым при строительстве домов дольщикам

- Проведенная сотрудниками полиции проверка позволила установить признаки подделки генеральной доверенности на представление интересов потерпевшей и договор пожизненного содержания с иждивением, - рассказали в пресс-службе крымского МВД. - По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Была проведена почерковедческая экспертиза, по результатам которой факт подделки документов подтвердился. Так оперативники ОРЧ собственной безопасности республиканского главка установили причастность участкового к противоправному деянию.

Сейчас в МВД по Республике Крым проводится служебная проверка. Если вина полицейского подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с УК РФ. Также в МВД дадут оценку его руководителям.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России
Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными