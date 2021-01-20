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20.01.2021 15:56
Рубрика: Общество

Увеличен размер субсидии по социальному контракту

Текст: Лариса Ионова (Ростов) , Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Неделя - Юг России № 10(8361)
В Ростовской области в наступившем году выросла сумма субсидии работающим семьям с невысокими доходами, многодетным и тем, кто потерял работу.

Социальный контракт - это соглашение между малоимущим гражданином и органом соцзащиты, по которому государство предоставляет безвозмездную помощь, а гражданин обязуется улучшить свое материальное положение.

Фото: Сергей Куксин
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По социальному контракту может быть выделено до 250 тысяч рублей в обмен на обязательство получить образование, трудоустроиться, основать свое дело или обустроить личное подсобное хозяйство. То есть социальный контракт поддержит тех, кто оказался в трудной ситуации, но готов работать.

По итогам прошлого года, в Ростовской области уже более 36 тысяч самозанятых граждан. Заключено было 1700 соцконтрактов на сумму 100 миллионов рублей. Еще более 5,5 тысячи соцконтрактов на общую сумму более 800 миллионов рублей планируется заключить в этом году.

В Волгоградской области с 2021 года сумма социального контракта увеличивается, в зависимости от целей его использования, до 100 тысяч рублей. Отметим, в 2020 году порядка 900 семей Волгоградской области получили финансовую поддержку на основе социального контракта в сумме до 41200 рублей. Каждый претендент представил свой бизнес-проект.

Самыми популярными на юге страны стали покупка крупного и мелкого рогатого скота для личного подворья и установка теплиц для выращивания овощей. Средства вкладывают также в профобразование, различные курсы и поиск работы. На профобучение можно получить до 30 тысяч рублей, на предпринимательскую деятельность - до ста тысяч.

В Астраханской области ежегодно соцконтракты заключают 50 семей. Они получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Кто может заключить социальный контракт - малоимущие семьи; малоимущие одиноко проживающие граждане; иные малообеспеченные лица, которые имеют среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, принятого в субъекте РФ, по независящим от них причинам; семьи, в которых есть инвалиды I и II групп.

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