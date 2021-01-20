С 2021 года в Ростове-на-Дону выросли тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей, а также на их хранение на спецстоянках. Новые расценки утвердила Региональная служба по тарифам.

С 1 января 2021 года тариф за перемещение задержанного транспортного средства (за эвакуацию одного транспортного средства на специализированную стоянку) на 2021 год установлен в размере 3109,74 рубля, на 2022 год - 3246,62 рубля.

За час пребывания машины на спецстоянке ее владельцу придется заплатить, в зависимости от ее категории, от 10,3 рубля (мотоцикл) до 61,5 рубля (грузовик). Цена часовой "парковки" легкового автомобиля - 20,5 рубля.

Кроме того, нарушитель ПДД заплатит штраф - от 500 до 5000 рублей.

Кстати

Чтобы узнать, украли машину или просто увезли на стоянку, нужно позвонить в ГИБДД по телефону: 249-42-77. Затем придется поехать в отдел ГИБДД на улице Доватора, 154А, прихватив с собой водительское удостоверение, ПТС и полис ОСАГО. Оплатить штраф, получить копию протокола о задержании ТС и с этими документами отправиться на штрафстоянку. Список спецстоянок: улица Шоссейная, 7А; переулок Ахтарский, 8; улица Инженерная, 20.