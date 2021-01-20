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20.01.2021 16:22
Рубрика: Общество

Жить нельзя выселить

Собственники многоквартирного дома в Ростове попали в западню
Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Неделя - Юг России № 10(8361)
Собственники пятиэтажного аварийного дома 1963 года постройки по переулку Кривошлыковскому в Ростове-на-Дону боятся жить в нем, но также боятся переезжать в квартиры маневренного жилого фонда, которые предложили им городские власти.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Фото: Тагир Раджавов/РГ
Фото: Тагир Раджавов/РГ

Проходим по трем подъездам многоэтажки. Во втором становится очевидно, что крепкое с виду здание буквально рассыпается. Картина пугающая: щели шириной в несколько сантиметров в полу и стенах, на лестничных пролетах, ступенях и в самих квартирах.

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Не надо быть специалистом, чтобы понять, что все они возникли не вчера и даже не год назад, а намного раньше. Но ответственные структуры обратили на ситуацию внимание лишь недавно.

- В таком состоянии дом давно, мы уже привыкли, хоть и страшно подчас бывает. Из администрации приходили и предлагали временно переехать в другой дом, еще более старый, чем наш, в квартиры по шесть квадратных метров на человека. Мы не хотим менять шило на мыло! - говорит пенсионерка Валентина Николаевна, живущая в первом подъезде.

Молодая мама Кристина, собственница квартиры в самом опасном подъезде, втором, жалуется, что приобрела ее в ипотеку, платит ежемесячно немалую сумму, поэтому не может оставить приобретенное в кредит жилье.

По непонятным причинам дом 4 в переулке Кривошлыковском признали аварийным лишь недавно, в августе 2020 года, после чего хозяев попросили ...снести здание самостоятельно в течение четырех месяцев, до 20 декабря. Жильцы сделать этого не могли, в итоге получили уведомление, что их переселят в маневренный фонд. Еще через месяц администрация Пролетарского района Ростова подала исковые заявления в суд о принудительном выселении собственников квартир.

Жильцы многоэтажки сдаваться не собирались и написали коллективное письмо председателю суда, в котором указали на нарушения властями Конституции и Жилищного кодекса РФ.

- По закону между собственниками и администрацией должно быть подписано соглашение, но никаких документов на тот момент мы в глаза не видели, нас просто поставили перед фактом: выселяйтесь, ваше мнение никого не интересует, - посетовала Людмила из второго подъезда.

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После огласки всех фактов в СМИ глава администрации города пообещал, что жильцов дома принудительно выселять не будут. Но какие существуют варианты решения их проблемы?

Капитальный ремонт аварийного многоэтажного жилого дома 4 в переулке Кривошлыковском намечен на будущий год. Собственники не против получить от города денежную компенсацию на приобретение другого жилья, но сразу, без переселения в маневренный фонд. Их беспокоит, что они останутся там надолго, если туда переедут.

По мнению жильцов, земельный участок, на котором расположен их дом, имеет немалую ценность, так как это место привлекательно для застройщиков. И люди волнуются, что не вернутся в свои прежние квартиры.

Тем временем

Когда конфликт обострился, с жильцами дома встретился глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. После этого мэрия отозвала исковые заявления об их выселении в принудительном порядке. Чиновник пообещал при решении вопроса все-таки учесть мнение жильцов. По предварительной договоренности с собственниками, тем из них, кто проживает в опасном втором подъезде, может быть выплачена компенсация за жилье по рыночной стоимости, чтобы они могли переехать в другие, купленные самостоятельно квартиры. Потом многоэтажку будут капитально ремонтировать. Но для окончательного разрешения конфликта необходима дополнительная экспертиза состояния постройки.

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