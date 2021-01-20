С 1 января 2021 года в Ростовской области расширен круг получателей адресной социальной помощи. Это позволит назначить социальное пособие наименее защищенным категориям граждан.

Пособие в размере 1,5 величины прожиточного минимума будет назначено для одиноко проживающих неработающих пенсионеров, одиноко проживающих неработающих инвалидов I и II групп, совместно проживающих неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, семей с детьми-инвалидами.

- По инициативе губернатора региона Василия Голубева мы внесли изменения в областной закон об адресной социальной помощи, благодаря чему число ее получателей выросло в несколько раз, - прокомментировал председатель Законодательного собрания области Александр Ищенко. - Речь идет о десятках тысяч жителей области, которые смогут воспользоваться новой формой поддержки, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Вырос и минимальный размер адресной социальной помощи.

Напомним, показатель величины прожиточного минимума определяет нуждаемость семьи при оказании адресной социальной помощи.