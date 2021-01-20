В Севастополе завершились общественные обсуждения проекта культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном, на которых горожанам впервые представили архитектурные концепции театра оперы и балета и академии хореографии. Официальные итоги еще не подведены, но губернатор города Михаил Развожаев сообщил: проект жители поддержали.

Из-за пандемии обсуждения проходили в дистанционной форме, предложения принимали в последнюю неделю декабря и во время новогодних праздников.

По данным сайта департамента архитектуры и градостроительства Севастополя, материалы просмотрели более 6000 раз, а участниками электронного обсуждения стали 107 человек, их отзывы опубликованы. Среди них - 60 одинаковых лаконичных сообщений "Я поддерживаю". Из развернутых отзывов 14 положительных и более 30 отрицательных. Многие задали вопросы о строительстве музея Великой Отечественной войны, что был запланирован в составе кластера, но так и не представлен жителям. Горожане высказали опасения, что строительство крупных культурных объектов в центре города приведет к транспортному коллапсу, а также выступили против возведения здесь жилья.

"В целом поддерживаю проект музейно-культурного комплекса, если в нем будет-таки музей, - пишет один из участников обсуждений. - Я против строительства жилых домов, это не соответствует первоначальной идее создания музейно-мемориального комплекса, проекта которого так и нет. Кроме того, архитектура зданий, какие бы крупные специалисты их не проектировали, не слишком соответствует стилю старого Севастополя - сдержанному, с античными элементами. Хотелось бы видеть здания оперы и академии хореографии более классическими".

"Последние лет 10 пытались объезжать Хрустальный стороной. Это был позор Севастополя. Теперь появилась надежда на изменения", - отмечает другой участник.

Губернатор Михаил Развожаев напомнил, что сейчас жители обсуждают внесение изменений в проект планировки и межевания, который был утвержден в июне 2019 года.

- Поступило 27 юридически значимых отзывов. 24 из них положительные с предложениями и три - отрицательные. Можно сказать, что проект планировки поддержан, - сообщил он, отвечая на вопросы жителей в эфире городского телеканала.

По словам Развожаева, всего во время обсуждений подано 265 отзывов, но согласно Градостроительному кодексу РФ, учитываются только мнения людей, проживающих на данной территории, а также собственников участков. Однако губернатор поручил департаменту архитектуры все отзывы опубликовать и подготовить на них ответы. "Некоторые предложения будут учтены", - добавил он.

Он также сказал, что проект культурного кластера активно обсуждался в социальных сетях, и "подавляющее большинство комментаторов" его поддержали.

- Есть большой блок замечаний, что это не севастопольский стиль, - говорит Развожаев. - Но подражание архитектуре прошлого - не очень правильная тенденция. Мыс Хрустальный - это отдельное пространство, новый центр притяжения. Архитекторы его видят так, эксперты говорят о том, что каждому времени соответствует своя архитектура. Большинство приветствует, что на мысе Хрустальном в Севастополе появится частичка XXI века.

Губернатор сообщил, что проекты оперного театра и академии хореографии уже переданы на госэкспертизу, на участках ведутся подготовительные и фундаментные работы, а строительство начнется в ближайшее время.

Комментарий

Вячеслав Горелов, председатель комитета Заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам:

- Статья 5.1 Градостроительного кодекса РФ сужает круг участников публичных слушаний или общественных обсуждений. Эта норма имеет плюсы и минусы. С одной стороны, из числа участников слушаний исключаются люди, не имеющие отношения к данной территории. Например, когда решался вопрос уплотнительной застройки, застройщик мог пригнать в зал своих людей, которые голосовали "за". Но есть и обратная сторона. Строительство на мысе Хрустальном касается всего города, но принимать участие в обсуждениях могут только те, кто прописан на этой территории. А там всего восемь двухэтажных домов, несколько десятков частных, объекты минобороны. Возможно, эти люди и выступили в роли "засадного полка": в последние полтора-два дня зашли на сайт правительства и написали "я поддерживаю". А все остальные жители города не смогли высказать свое отношение к проекту.

Пока верстался номер

Департамент архитектура и градостроительства Севастополя опубликовал заключение по результатам общественных обсуждений. В итоговый протокол включено 28 предложений и замечаний из 265. Большинство участников поддержали внесение изменений в проект планировки и межевания территории, говорится в документе. Почти все предложения рекомендовано учесть.

- Учитывая значимость этой территории для города, мы приняли решение рассмотреть все заявления, - сообщила сегодня журналистам начальник управления развития городской среды Севастополя Ирина Марочкина. - Протокол предложений от тех, кто не являются легитимными участниками обсуждений, будет опубликован на следующей неделе. Предварительно, из 265 предложений 70 процентов положительных и 30 отрицательных. Более взрослое поколение выступает за сложившийся стиль архитектуры Севастополя, а молодые люди смотрят на развитие и поддерживают архитектурные решения оперного театра и академии хореографии.