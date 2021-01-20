Курортный Сочи и Минский автозавод хорошо знакомы: сотни вместительных и комфортабельных автобусов этой марки обслуживали участников и гостей зимней Олимпиады. А недавно сочинцы получили на тестирование автобус МАЗ-303065 третьего поколения. Первый в России.

Машина, вышедшая из Центра перспективных разработок ОАО "Минский автомобильный завод", инновационная. В этом корреспондент "СОЮЗа" убедился лично.

Кузов на полметра длиннее, чем у предшественника, а значит, сможет вместить больше пассажиров и поездка будет комфортнее. Удобные сиденья с яркой обивкой расположены более рационально, возле каждого - розетка для подзарядки телефона. Пандус для въезда коляски маломобильных граждан, кондиционер, он же в холодное время обогреватель, монитор системы медиаинформирования - то, что сегодня ждут от городского транспорта жители современного европейского города. И что, скажем прямо, уже приходилось видеть в зарубежных машинах. А вот обеззараживатель воздуха, установленный на средней накопительной площадке салона, встречается впервые. Между тем вещь в наше время более чем актуальная. Специальные бактерицидные лампы, не нанося вреда человеку, способны за короткое время практически полностью уничтожить в салоне болезнетворные организмы.

В кабине водителя тоже новшества. Система контроля состояния шофера, например, проанализировав десятки параметров, не упустит момент, когда он переутомится или, тем более, начнет засыпать, и сразу подаст голос, да еще и отправит тревожное фото в диспетчерскую автопредприятия. Автоматизированная система позволит тщательно контролировать оплату проезда. Привлекательный дизайн машины, информативная приборная панель, малошумный дизельный двигатель экологического стандарта Евро-5 и множество других интересных черт дополняют облик минского суперавтобуса. Теперь все это по достоинству оценивают в Сочи.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Вячеслав Бауэр не скупится на хорошие слова:

- Сочи уже десять лет тесно сотрудничает с Минским автозаводом по вопросам развития пассажирских перевозок, его автобусы показали надежность, качество и высокий комфорт. Мы рады, что именно в Сочи будет проходить опытная эксплуатация первого в России автобуса марки МАЗ-303065. Его тестирование планируется начать на краснополянском маршруте № 105э, затем на городских маршрутах № 12 и 17.

Остается пожелать, чтобы результаты были такими же, как в Санкт-Петербурге, пассажирский транспорт которого за последнее время существенно обновился за счет вместительных автобусов минской марки. Недавно Колпинский автопарк города, где в основном эксплуатируются эти машины, вывел на популярные маршруты, соединяющие Петербург с пригородами, очередные 27 автобусов МАЗ. Это притом, что более ста двухсекционных машин этой марки уже перевозят пассажиров в центре города, на магистралях Приморского, Выборгского, Фрунзенского районов.