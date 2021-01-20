Затопленный район Херсонеса внесли в реестр выявленных памятников

Подводный памятник археологии, расположенный на территории Севастополя, впервые включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Речь идет об остатках строительных сооружений и культурном слое Херсонеса, найденных археологами на дне Карантинной бухты. Под охрану взят участок акватории площадью более 10 тысяч квадратных метров у западного берега Карантинной бухты, южнее современного причала "Херсонеса Таврического".

- Границы этого ценнейшего памятника археологии были определены при изучении акватории Карантинной бухты во время плановых подводных археологических работ с проведением шурфовки, - сообщили в пресс-службе. - На этом участке сохранились остатки строительных сооружений и затопленный культурный слой древнего города.

Включение памятника в перечень выявленных объектов культурного наследия позволит защитить его при проведении строительных и дноуглубительных работ. Археологи намерены продолжить исследования этого участка. Они рассчитывают расширить знания об античном и средневековом Херсонесе, а также выяснить, как природные процессы повлияли на очертания берегов городища.

- Фактически это первый случай включения подводного памятника археологии в перечень выявленных объектов культурного наследия с момента вхождения Севастополя в юридическое поле Российской Федерации, - добавили в музее.