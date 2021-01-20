В начале декабря астраханцев потрясла трагическая весть: из-за коронавируса ушел из жизни анестезиолог Ахтубинской районной больницы 56-летний Иван Семириков, известный на всю область своим профессионализмом и открытостью. Он один из немногих астраханских врачей вел блог, выкладывая фото трудовых будней и описывая борьбу с болезнью, а за несколько дней до смерти стал членом Союза фотохудожников России.

"Вторая... 14922 за сутки... Мы справимся, но какой ценой? Люди, будьте благоразумны. Берегите себя и любите других", - написал Иван Семириков в "Фейсбуке" со смены два месяца назад, выложив свое фото в белом "скафандре". А чуть позже уже написали о нем: во время поездки по делам в соседний с Ахтубинском Волгоград реаниматолог оказался в банке, где неизвестные напали на местного жителя Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. О нашумевшей истории писала и "Российская газета".

Иван Семириков оказал волгоградцу первую помощь, но травма была слишком тяжелой, через неделю молодой человек умер в больнице.

За 30 лет работы реаниматологом Ивану не раз приходилось спасать людей вне больничных стен: приводил в чувство потерявшего сознание дежурного медика в московском аэропорту, помогал добраться до госпиталя пострадавшим в дорожных авариях в степи. А 15 ноября Иван Семириков сообщил своим подписчикам, что заразился коронавирусом: "COVID-пневмония - коварное заболевание. В полной степени вот уже несколько дней осознаю это на своем опыте. И хотя все еще в самом начале, а состояние трудно описать, я понимаю, что все "погремушки" COVID впереди".

Врача на реанимобиле экстренно госпитализировали в одну из лучших волгоградских больниц. 25 ноября он написал мне в "Фейсбуке" сообщение: "Я живой!" Но болезнь дала осложнение на сердце. Иван умер после 20 дней в реанимации.

"Иван Юрьевич - врач от Бога, спасший не один десяток жизней. Он как никто другой знал, с чем имеет дело. Знал и шел на подвиг. Погиб, сдерживая натиск ковидного противника. Вел свой репортаж и оберегал нас, находясь уже почти за чертой жизни. Мы должны сказать ему спасибо и воспитывать своих детей на его примере", - написал житель Ахтубинска Илья Симачевский в соцсетях, предложив увековечить имя талантливого реаниматолога. Идею поддержали.

- Он был действительно хороший врач, известный человек, причем талантливый не только в своей профессии, а еще как фотохудожник: участвовал в выставках, был лауреатом всероссийских фотоконкурсов, - сообщил "РГ" глава Ахтубинского района Алексей Кириллов. - Нужно повесить памятную доску и инициировать общественные слушания проекта установки стелы в честь Ивана Семирикова и всех врачей, которые борются с ковидом.