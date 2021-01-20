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20.01.2021 16:19

Счетчик прибыли

Курганская область сделала ставку на развитие индустриальных парков
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 11(8362)
За три года в Зауралье планируется обустроить семь производственных площадок для бизнеса и создать на них около двух тысяч рабочих мест.
Новый приборостроительный завод на площадке Курганского индустриального парка уже приступил к производству высокотехнологичной продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ Новый приборостроительный завод на площадке Курганского индустриального парка уже приступил к производству высокотехнологичной продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Новый приборостроительный завод на площадке Курганского индустриального парка уже приступил к производству высокотехнологичной продукции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В понедельник в Курганском индустриальном парке, который находится на территории бывшего завода колесных тягачей, открыли приборостроительный завод. Он стал 23-м резидентом парка. По данным региональных властей, предприятие не имеет аналогов в России. Здесь будут выпускать продукцию самого широкого спектра, но базовой станут современные высокотехнологичные счетчики электрической энергии собственной разработки. С их помощью можно передавать показания онлайн и контролировать потребление электроэнергии, данные использовать для анализа и сокращения неоправданных расходов. На предприятии уже приступили к изготовлению опытной партии - двух тысяч приборов. Всего в этом году планируется поставить на рынок около ста тысяч умных счетчиков, в дальнейшем их выпуск может быть увеличен как минимум втрое. Пока здесь работают 50 человек, еще столько же планируют принять до конца года. Инвестор - группа компаний, работающая в сфере энергетики, - запустил завод в рекордно короткий срок - всего за 10 месяцев, в проект вложено более 400 миллионов рублей.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Другой индустриальный парк под названием "Территория областного развития" (ТОР) разместился на площадях бывшего арматурного завода "Икар" в Кургане. Он примет резидентов весной. Сейчас здесь завершается первый этап реконструкции, после чего бизнесу предложат 25 тысяч квадратов производственных площадей. Пока подали заявки пять резидентов. Первый - завод по производству железобетонных изделий - намерен стартовать в апреле-мае. Помимо ЖБИ предприниматели будут выпускать буровые насосы, арматуру, оборудование для гидроразрыва пласта в нефтедобыче. Всего предполагается создать около 400 рабочих мест. На первый этап реконструкции парка направлено 255,1 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов и 230 миллионов собственных средств ТОР.

Полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, который впервые побывал в Зауралье в новом статусе, впечатлила скорость создания новых предприятий в индустриальных парках.

- У Кургана всегда были очень серьезные компетенции как в промышленном производстве, так и в науке. К сожалению, в силу разных причин они были утрачены, а теперь возвращаются, - отметил полпред. - Принципиально важно, что в индустриальных парках, где уже запущено производство, трудятся местные специалисты, причем и молодежь, и люди старшего поколения.

Между тем вскоре в регионе могут появиться еще три промышленных парка на территориях Катайского насосного, Шадринского автоагрегатного и завода "Темпер" в Кургане. Две площадки гринфилд для новых производств предлагаются в Варгашах и Далматово. По словам губернатора Вадима Шумкова, индустриальные парки - будущее экономики Курганской области, десятки новых малых и средних предприятий, сотни рабочих мест. Добавим, это также один из пунктов индивидуальной программы развития Зауралья, утвержденной правительством РФ. В прошлом году на ее реализацию Минэкономразвития перечислило региону миллиард рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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