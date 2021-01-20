В Челябинской области вступил в силу закон об инициативном, или народном, бюджетировании. Полное название документа - "О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета". В соответствие с новым законом финансирование могут получать проекты благоустройства и ремонта, выдвинутые жителями региона.

В Законодательном собрании области подчеркивают: инициативное бюджетирование - важная форма участия граждан в местном самоуправлении. Люди почувствовали, что их мнение учитывается, об этом говорит тенденция увеличения реализованных по предложениям населения проектов. Вырос и объем средств, привлеченных из разных источников для подобных программ.

В Минфине России, в свою очередь, констатируют, что в субъектах накоплен такого рода опыт в развитии транспортной инфраструктуры, строительстве объектов культуры и спорта, сохранении природного и культурного наследия, и Южный Урал не исключение. С 2015 года в области работает проект "Реальные дела", направленный как раз на решение острых проблем муниципалитетов, благоустройство территорий, газификацию, ремонт дорог. Объекты для бюджетного финансирования выбирались с учетом инициатив и просьб жителей.

Впрочем, в целом по стране картина довольно пестрая. Новый импульс инициативное бюджетирование получило в прошлом году, когда федеральный центр решил, что на финансирование народных проектов через три года должно приходиться не менее пяти процентов расходов местного бюджета. Решение это было подкреплено принятым 20 июля 2020-го Законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", вступившим в силу с начала этого года. Правовой документ устанавливает, что финансово подпитывать инициативные проекты могут как средства местного бюджета, так и трансферты из областной казны, а также деньги граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Таким образом, поясняют законодатели, жители теперь могут выступать не только инициаторами, но и соисполнителями проектов, помогать их осуществлению своим трудом и кошельком.

Жители теперь могут выступать не только инициаторами, но и соисполнителями проектов, помогать их осуществлению своим трудом и кошельком

- После многочисленных обсуждений с депутатами, правительством Челябинской области был принят и региональный закон, в разработке которого активно участвовали органы местного самоуправления, - констатирует начальник управления Законодательного собрания Челябинской области Ольга Лихачева.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам Заксобрания Александра Лазарева, некоторые внесенные поправки имеют принципиальное значение. В частности, полномочия проведения конкурсного отбора инициативных проектов поднялись на одну ступеньку: от администрации поселений или, как в Челябинске, городских районов их передали на уровень муниципальных районов или администраций городских округов. Но это, по заверению областных законодателей, не приведет к игнорированию интересов малых населенных пунктов, невниманию к потребностям их жителей со стороны вышестоящих администраций. В том, что отбор проектов переводится "этажом выше", инициаторы даже усматривают дополнительные гарантии.

- Это позволит оптимальным способом выявить инициативные проекты, которым будет предоставляться финансовая поддержка за счет межбюджетных трансфертов, - поясняет председатель Заксобрания Владимир Мякуш. - При этом после проведения конкурсного отбора окончательное решение, безусловно, останется за администрацией каждого муниципального образования, в том числе сельского и городского поселения, внутригородского района Челябинска.

Главная цель вступившего в силу закона - приобщение южноуральцев к решению вопросов местного значения, резюмируют депутаты. У каждого человека появляется возможность поучаствовать в улучшении жизни там, где его дом, - в своем микрорайоне, селе и даже на улице, ведь, как правило, самим жителям виднее, чего малой родине не хватает, - отремонтированной школы, моста, дороги или детской площадки. Теперь, оценивают законодательный тренд народные избранники, не мэрия за жителей решает, что необходимо, а они сами. Причем администрация инициативные проекты обязана рассмотреть и принять по ним решения.

А как у соседей?

В селе Арамашево Алапаевского района Свердловской области в рамках инициативного бюджетирования открыта студия ткачества "Горница". Для нее приобрели несколько ручных станков, на которых можно производить полотно до 80 сантиметров шириной, а также инструменты для создания поясов, лент, бисероплетения. В планах - запустить обучающие программы по резьбе по дереву, чеканке и другим ремеслам. Под "Горницу" выделили отдельное помещение в ДК. Местные жители не только проголосовали за создание студии, но и частично вложились в нее финансово. "В нашем селе оказалось довольно много людей, которые помнят, как ткали их бабушки. Сегодня у них появился шанс попробовать самим изготовить салфетку, полотенце, шарф или половик", - говорит автор идеи и руководитель ткацкого кружка Вера Щепелина, которая освоила 45 ремесел.