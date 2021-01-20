В наступившем году в регионе собираются увеличить количество эксплуатируемых газовых заправок с 15-ти до 21-й (для сравнения: в 2020-м запустили две - в Магнитогорске и Сосновском районе). На эти цели в областной казне зарезервированы 216 миллионов рублей.

В 2019 году область вошла в число пилотных регионов по развитию газомоторной инфраструктуры, что позволило ускорить работу, направленную как на строительство современной газозаправочной сети, так и на формирование спроса на этот вид топлива. Бюджет региона поддержал инвесторов, вложившихся в сооружение заправок, субсидиями по 40 миллионов рублей, что покрыло примерно треть их затрат.

Кроме того, субъект РФ принимает участие в федеральной программе льготного перевода транспорта на природный газ. Программа нацелена в первую очередь на поддержку малого и среднего бизнеса, а также владельцев личных авто. В 2020 году они смогли переоборудовать машины, заплатив треть фактической стоимости. Одновременно с субсидией из бюджета автовладельцы получили поддержку в рамках маркетинговой программы - это еще около 30 процентов от стоимости перевода автомобиля на метан. Таким образом, установка газобаллонного оборудования могла обойтись на порядок дешевле прейскурантной суммы. Такой финансовый "пряник" побудил жителей региона переоборудовать около 200 транспортных средств.

Техническим пунктам, выполняющим эту работу, в качестве компенсации предоставленной клиентам скидки бюджет направил 14,5 миллиона рублей. Продолжит действовать программа и в 2021-м, причем финансирование увеличится вдвое - до 32 миллионов. Как отмечает вице-губернатор Егор Ковальчук, сегодня в области работают 10 пунктов переоборудования машин, но их станет больше.

Побуждают владельцев авто смелее "нажимать на газ" и налоговые послабления: на Южном Урале действует скидка в размере 50 процентов по транспортному налогу для компаний, эксплуатирующих автобусы и грузовой транспорт на альтернативном топливе.