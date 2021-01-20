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20.01.2021 12:13
Рубрика: Происшествия

На Урале полицейские спасли ребенка, которому стало плохо на трассе

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В адрес инспекторов ДПС ГИБДД по Челябинской области поступила благодарность от семьи из Кусинского района, которым полицейские помогли доставить в больницу трехлетнего ребенка.

Фото: Instagram.com/2balls2/
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Руководством полицейского главка региона принято решение о поощрении отзывчивых сотрудников, сообщили в пресс-службе ведомства.

После новогодних праздников, которые семья кусинцев провела в Екатеринбурге, они на своем автомобиле с трехлетним ребенком возвращались домой. На трассе неподалеку от Каслей родители заметили, что дочке стало плохо (она начала терять сознание) и обратились за помощью к экипажу ГИБДД, дежурившему в это время на трассе.

- Оценив состояние ребенка, полицейские Артем Ершов и Дмитрий Тепляков приняли решение о его экстренной доставке в ближайшую больницу, - пояснили в пресс-службе полицейского главка. - Посадив маму с малышом в патрульную машину, они включили сирену и смогли в кратчайшие сроки доставить ребенка в больницу города Касли. Причем, еще в дороге связались с врачами и объяснили, что девочке требуется экстренная медицинская помощь. В больнице ребенка сразу перевели в реанимацию.

"От всего сердца хотим поблагодарить сотрудников ДПС! Большое спасибо им! Ведь даже страшно представить, что могло бы случиться, если бы их не оказалось на трассе, где они несли дежурство!" - написали в своем обращении родители девочки.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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