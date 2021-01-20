Свердловское УФАС России уличило электронную торговую площадку (АО "РАД") в сговоре с организатором торгов (ООО "Агентство правовой помощи"). По словам антимонопольщиков, такой случай выявлен впервые в стране.

Как пояснили в УФАС, торги специально разделили на первоначальные и повторные, а подать заявку можно было в столь сжатые сроки, что среди участников остались одни заинтересованные компании. Более того, "избранные" оказались связаны родственными узами с организатором торгов. На самом деле они лишь создавали видимость конкуренции в интересах кредитора. По задумке победитель аукциона должен был приобрести недвижимость должника подешевле, чтобы потом перепродать дороже, закрыть требования кредитора и даже получить прибыль. В качестве лота фигурировало коммерческое помещение на первом этаже жилого дома площадью 363 квадратных метра. Его первоначальная стоимость составляла 22 миллиона рублей, после приостановки и возобновления торгов она опустилась до 6,7 миллиона. Аукцион в итоге признан несостоявшимся, недвижимость участники сговора так и не получили.

- Несмотря на автоматизированность и регламентированность процедуры, воля оператора электронной торговой площадки (ЭТП) проявляется в возможности совершать целенаправленные действия, используя технические средства. Именно АО "РАД" обеспечило прием конкретных заявок и ограничило прием неугодных. Возможность изменять данные в карточке торгов доступна только оператору, - подчеркнули в пресс-службе УФАС.

Корень проблемы - не в уровне автоматизации той или иной площадки, а в пресловутом человеческом факторе, который есть в любой сфере

Решение надзорного органа поддержали Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Обвиненные в сговоре пытались доказать, что оператор ЭТП не может самостоятельно принимать решения и игнорировать указания организатора торгов. Но судьи эти аргументы отклонили: во-первых, именно оператору ЭТП по договору о проведении аукциона переходит часть функций организатора (пункты 8, 20 статьи 110 ФЗ о банкротстве), во-вторых, запрет на сговоры между ними прямо прописан в ФЗ о защите конкуренции (ст. 17).

Интересно, что до этого момента электронные аукционы считались одной из самых объективных форм проведения торгов, на которую сложно повлиять извне. По словам игроков рынка, опрошенных "РГ", корень проблемы - не в уровне автоматизации той или иной площадки, а в пресловутом человеческом факторе, который есть в любой сфере. Искушение получить легкую прибыль рождает сговор. При этом было бы неверно подозревать из-за одного нечистоплотного игрока всю отрасль. У крупнейших ЭТП информсистемы аттестованы государством по высшему классу защищенности.

- Для качественной работы оператора обязательно наличие многоступенчатой системы контроля и защиты информации, создание уровней доступа для ограниченного круга лиц. К примеру, на нашей площадке сотрудники проходят проверку на полиграфе. Сама по себе она является сдерживающим фактором, - делится опытом руководитель управления развития отраслевых проектов ЭТП "РТС-тендер" Виктор Баранов.