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20.01.2021 16:42
Рубрика: Происшествия

Отсекли неугодных

На Урале уличили в сговоре электронную площадку
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 11(8362)
Свердловское УФАС России уличило электронную торговую площадку (АО "РАД") в сговоре с организатором торгов (ООО "Агентство правовой помощи"). По словам антимонопольщиков, такой случай выявлен впервые в стране.

Как пояснили в УФАС, торги специально разделили на первоначальные и повторные, а подать заявку можно было в столь сжатые сроки, что среди участников остались одни заинтересованные компании. Более того, "избранные" оказались связаны родственными узами с организатором торгов. На самом деле они лишь создавали видимость конкуренции в интересах кредитора. По задумке победитель аукциона должен был приобрести недвижимость должника подешевле, чтобы потом перепродать дороже, закрыть требования кредитора и даже получить прибыль. В качестве лота фигурировало коммерческое помещение на первом этаже жилого дома площадью 363 квадратных метра. Его первоначальная стоимость составляла 22 миллиона рублей, после приостановки и возобновления торгов она опустилась до 6,7 миллиона. Аукцион в итоге признан несостоявшимся, недвижимость участники сговора так и не получили.

- Несмотря на автоматизированность и регламентированность процедуры, воля оператора электронной торговой площадки (ЭТП) проявляется в возможности совершать целенаправленные действия, используя технические средства. Именно АО "РАД" обеспечило прием конкретных заявок и ограничило прием неугодных. Возможность изменять данные в карточке торгов доступна только оператору, - подчеркнули в пресс-службе УФАС.

Корень проблемы - не в уровне автоматизации той или иной площадки, а в пресловутом человеческом факторе, который есть в любой сфере

Решение надзорного органа поддержали Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Обвиненные в сговоре пытались доказать, что оператор ЭТП не может самостоятельно принимать решения и игнорировать указания организатора торгов. Но судьи эти аргументы отклонили: во-первых, именно оператору ЭТП по договору о проведении аукциона переходит часть функций организатора (пункты 8, 20 статьи 110 ФЗ о банкротстве), во-вторых, запрет на сговоры между ними прямо прописан в ФЗ о защите конкуренции (ст. 17).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Интересно, что до этого момента электронные аукционы считались одной из самых объективных форм проведения торгов, на которую сложно повлиять извне. По словам игроков рынка, опрошенных "РГ", корень проблемы - не в уровне автоматизации той или иной площадки, а в пресловутом человеческом факторе, который есть в любой сфере. Искушение получить легкую прибыль рождает сговор. При этом было бы неверно подозревать из-за одного нечистоплотного игрока всю отрасль. У крупнейших ЭТП информсистемы аттестованы государством по высшему классу защищенности.

- Для качественной работы оператора обязательно наличие многоступенчатой системы контроля и защиты информации, создание уровней доступа для ограниченного круга лиц. К примеру, на нашей площадке сотрудники проходят проверку на полиграфе. Сама по себе она является сдерживающим фактором, - делится опытом руководитель управления развития отраслевых проектов ЭТП "РТС-тендер" Виктор Баранов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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