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20.01.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

На Урале в рекламе термального курорта обнаружили бранное слово

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинске организована проверка правомерности размещения рекламы известного в регионе термального курорта, обнаруженной на листовке в подъездах многоквартирного дома. Внимание горожан привлекла фраза, которую при желании можно прочитать двояко, сообщили в среду в УФАС региона. Компания оформила поздравление горожан с "банным годом", сыграв тем самым на ассоциации с бранным словом.

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- Приковывающее к себе внимание словосочетание вызывает ассоциации с нецензурной бранью, - рассказала представитель управления Наталья Мартынюк. - В этой связи специалисты вместе с членами экспертного совета намерены изучить рекламу термального курорта на соответствие требованиям законодательства.

По закону в рекламе недопустимо использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. И если ассоциация с бранным словом окажется стойкой и будет подтверждена большинством экспертов, распространителю рекламы термальному курорта грозит крупный штраф.

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