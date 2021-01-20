На Урале в рекламе термального курорта обнаружили бранное слово

В Челябинске организована проверка правомерности размещения рекламы известного в регионе термального курорта, обнаруженной на листовке в подъездах многоквартирного дома. Внимание горожан привлекла фраза, которую при желании можно прочитать двояко, сообщили в среду в УФАС региона. Компания оформила поздравление горожан с "банным годом", сыграв тем самым на ассоциации с бранным словом.

- Приковывающее к себе внимание словосочетание вызывает ассоциации с нецензурной бранью, - рассказала представитель управления Наталья Мартынюк. - В этой связи специалисты вместе с членами экспертного совета намерены изучить рекламу термального курорта на соответствие требованиям законодательства.

По закону в рекламе недопустимо использовать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. И если ассоциация с бранным словом окажется стойкой и будет подтверждена большинством экспертов, распространителю рекламы термальному курорта грозит крупный штраф.