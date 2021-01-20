Раньше считалось, что психические расстройства имеют в основном генетическую природу и угрожают немногим. Однако сейчас в мире, по данным ВОЗ, только от депрессии страдает каждый пятый человек. Подверженных этому недугу больше, чем тех, кто перенес более опасные заболевания. Психолог, волонтер проекта "МыРядом" Елена Тишкова рассказала, как распознать депрессию и остаться здоровым.

Анна Барышева нашла в себе силы вернуться к полноценной жизни после того, как стала вместе с другими мамочками шить детские покрывала. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По подсчетам сервиса онлайн-психотерапии, уровень тревоги у россиян вырос до 65 процентов, как в первую волну пандемии. Зачастую эксперты связывают его с депрессией.

Елена Тишкова: Грамотнее назвать это тревогой, которая появляется от навязчивых мыслей и страхов из-за коронавируса, проблем на работе и т. д. Сегодня абсолютно каждый чувствует себя в опасности, вот и страдает психическое здоровье, а депрессия - уже крайняя стадия. Она возникает, когда человек теряет интерес к обыденным вещам и хочет закрыться в коконе.

Такое поведение наносит вред? Иногда хочется побыть одному…

Елена Тишкова: Вовсе нет, например, по теории Абрахама Маслоу потребность в уединении - показатель психологически здоровой личности. Но лишь в том случае, когда вы спокойно переносите одиночество. За это время вы можете перезагрузиться, разобраться в себе. Поведение становится нездоровым, когда люди холят и лелеют свои проблемы, рассказывают о них всем, но ничего с ними не делают. Депрессия превращается в образ жизни, попытку уйти от ответственности.

Однако человек может не осознавать причину возникновения депрессии. А по статистике таких причин все больше и больше. Почему?

Елена Тишкова: У людей инстинктивно включаются защитные механизмы: реакция "бей", "беги" или "замри". Так мозг реагирует на опасность. Кроме того, у каждого человека есть свой порог адаптации к новым условиям, так называемая автономность: если она высокая, люди быстрее справляются со стрессом. А кого-то незнакомая среда, наоборот, ломает. Кстати, благодаря нынешней встряске некоторые вспомнили, что такое духовные ценности.

Как вы это поняли?

Елена Тишкова: Мои клиенты стремятся изменить образ жизни. У многих произошла переоценка ценностей: они стали раньше приходить с работы домой, следить за здоровьем и элементарной гигиеной, проводить больше времени с семьей. Большинство считало себя неуязвимыми еще год назад, пренебрегало советами врачей, отношениями с родными. Пандемия фактически совершила эволюцию в головах, доказав, что каждый должен сам позаботиться о себе и своих близких.

Что помогает вырваться из депрессии?

Елена Тишкова: Во-первых, важно прекратить общение с негативно настроенными людьми и жалобщиками. Во-вторых, у любого из нас есть такое состояние - я его называю "возращение домой", когда ты занимаешься любимым делом, которое почти не требует усилий. Порывшись в своей памяти и вспомнив о давнем увлечении (часто оно родом из детства), ты начинаешь снова радоваться жизни. Меня, например, от депрессии спасает вышивание. В-третьих, стоит усилием воли поднять себя с места, заменив мечты и планы конкретными действиями. Тем самым вы повышаете самооценку и улучшаете психическое здоровье.

Говорят, заразившиеся коронавирусом нуждаются в психологической поддержке.

Елена Тишкова: Да, они испытывают депрессию из-за последствий болезни - сильной интоксикации. Но делать выбор между тем, чтобы страдать и сохранить себя как личность, им не приходится. Они уже выжили. Знаю это по личному опыту, поскольку переболела ковидом. Как восстановиться в такой ситуации? Нейробиолог Джакомо Ризолатти выдвинул теорию зеркальных нейронов, позволяющих считывать эмоциональное состояние окружающих и изменять свое. Сделайте кислую гримасу и подойдите к зеркалу - так эмоция грусти запустит команду в мозг, и через пять минут ваше настроение испортится, а выздоровление затянется. Поэтому в период болезни я шла от обратного: запрещала себе разговаривать скорбным голосом и общалась, как здоровый человек.

Сегодня страдающие депрессией чаще, чем раньше, идут к психологам?

Елена Тишкова: Запросов много, каждая консультация длится по 1,5-2 часа, некоторых пациентов мы ведем по нескольку дней. Если в начале пандемии к психологам относились недоверчиво, сейчас люди используют любую возможность общения со специалистом. Звонят и взрослые, уволенные с работы, и подростки. Всем нужна помощь и поддержка, поскольку ограничения вкупе с валом информации надломили человеческую волю. Толчок к действию дает психолог, оставляя выбор за клиентом.

Есть ли способы избежать депрессии?

Елена Тишкова: Универсального рецепта нет, но можно соблюдать ряд правил. Важно предъявлять требования к себе (соблюдать самодисциплину) и сохранять достоинство. Например, не позволять эмоциональную распущенность, когда ты оскорбляешь окружающих, сливаешь негатив на друзей и родных, перестаешь следить за внешним видом и т. д. А кроме того, соблюдать информационную гигиену в общении и с интернет-источниками, и с людьми. Если настигают неприятные мысли, самое лучшее - оглянуться вокруг. Принеси бабушке продукты, отдай вещи в благотворительный центр - рядом всегда есть люди, нуждающиеся в помощи. Иногда достаточно просто поговорить с кем-то и морально поддержать. Совершая добрые дела, человек не просто отвлекается - у него вырабатывается гормон радости.

Как вы справлялись с депрессией

Анна Барышева, 37 лет:

- После того как мой сын умер в онкоцентре, я три года находилась в депрессии. Будучи беременна уже вторым ребенком, начала вспоминать, чем любила заниматься в детстве. Это было рисование и шитье. Я объединилась с другими мамами, мы шили детские покрывала. Вложила энергию в любимое дело, на котором удавалось и зарабатывать, посвящала себя семье, не сливая эмоциональное напряжение на близких. И мне стало лучше.

Что делать?

Найти увлечение, которому можешь отдать много сил. Для этого нужно общаться, рассказывать о своих интересах, чтобы создать группу единомышленников. А если хочется поделиться болью, лучше идти к специалисту, в социальные центры, где тебя выслушают и помогут. Семья и друзья не будут это делать постоянно.

Лидия Айдарова, 25 лет:

- Моя депрессия после расставания с молодым человеком длилась год. Я прошла все стадии - от агрессии до принятия, видеться в тот момент мне ни с кем не хотелось и думать о жизни тоже. Обычно все советуют сменить деятельность или окружение, но для меня это не работало, в компаниях я чувствовала себя только хуже. В итоге после долгого уединения я накопила энергию и вскоре задалась вопросом: зачем все это? Перерыв позволил мне самостоятельно вернуться в социум.

Что делать?

В такой ситуации лучше сбавить темп, слушать свой организм и не давить на себя психологически, так как излишняя активность может усугубить подавленность. Со временем ты сам захочешь движения. Ответственность за другого человека тоже может стать стимулом к действию.

Максим Бондаренко, 26 лет:

- Во время ковида наступают пассивность и лень что-либо делать, но вместе с выздоровлением это проходит. Я пребывал в таком состоянии пару дней. Но нужно сказать, что депрессия может возникнуть и из-за эмоционального выгорания, когда долго не даешь себе расслабиться, не поощряешь себя за работу отдыхом или подарком. До болезни я пахал несколько недель без выходных. Эмоционально разгрузиться, кроме отдыха, помогает семья: я проводил время с женой и маленькой дочкой.

Что делать?

Если чувствуете, что депрессивное состояние подступает, нужно разогнать кровь. Мне подходит спорт - бег, баскетбол. Хорошо работает смена привычного окружения, например, знакомство с людьми из другой профессиональной сферы.

Юрий Шадрин, 43 года:

- В октябре я ушел в никуда из университета, где преподавал 20 лет. Занимался примерно одним и тем же, но последние годы чувство опустошенности и выгорания, связанное с работой, меня не покидало. О желании что-то менять говорила и продолжительная депрессия. Несколько месяцев я носил заполненное (без даты) заявление об увольнении, не решаясь его подать, боялся неопределенности. Справиться с этим состоянием, когда дело было сделано, помогла поддержка родных. По их совету я открыл ИП и сейчас дистанционно готовлю школьников к поступлению в вуз.

Что делать?

Вначале лучше посетить психотерапевта и выйти из депрессии, а потом принимать решение об увольнении. Кроме того, стоит обязательно поговорить с близкими, начальством, рассказать о своих проблемах. Может, вас освободят от части нагрузки, дадут отпуск. Если же вы все равно решите уволиться, то уходите, не вините ни себя, ни других!

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