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20.01.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

В Челябинске более 30 домов остались без отопления в морозы

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске из-за коммунальной аварии прекращена подача тепла почти в четырех десятках домов многоквартирных дома и шести учреждений социальной сферы. По факту нарушения прав жильцов пострадавшего района организована проверка, рассказали в среду в прокуратуре региона.

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- Из-за технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии в Металлургическом районе Челябинска приостановлено теплоснабжение, - сообщила представитель ведомства Наталья Мамаева. - Ситуация взята на контроль.

Как удалось выяснить "РГ", отключение произошло сегодня утром из-за порыва на теплотрассе. Ведутся восстановительные работы. В администрации города уточнили: от отопления и горячей воды отключено 39 жилых домов, два детских сада, три школы. Срок устранения аварии - до 20.00.

По результатам проверки предстоит дать оценку действиям виновных в ЧП должностных лиц мэрии и теплоснабжающей организации, отметили и надзорном ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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