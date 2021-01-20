В Челябинске более 30 домов остались без отопления в морозы

В Челябинске из-за коммунальной аварии прекращена подача тепла почти в четырех десятках домов многоквартирных дома и шести учреждений социальной сферы. По факту нарушения прав жильцов пострадавшего района организована проверка, рассказали в среду в прокуратуре региона.

- Из-за технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии в Металлургическом районе Челябинска приостановлено теплоснабжение, - сообщила представитель ведомства Наталья Мамаева. - Ситуация взята на контроль.

Как удалось выяснить "РГ", отключение произошло сегодня утром из-за порыва на теплотрассе. Ведутся восстановительные работы. В администрации города уточнили: от отопления и горячей воды отключено 39 жилых домов, два детских сада, три школы. Срок устранения аварии - до 20.00.

По результатам проверки предстоит дать оценку действиям виновных в ЧП должностных лиц мэрии и теплоснабжающей организации, отметили и надзорном ведомстве.