В Югре прохожий помешал аферистам выманить у пенсионера 700 тысяч рублей

Наблюдательность и неравнодушие случайного прохожего помешали мошенникам выманить у 87-летнего пенсионера все его сбережения. Инцидент произошел в Кондинском районе.

В местную дежурную часть полиции обратился житель райцентра и рассказал, что у банкомата стоит пожилой мужчина, который пытается перевести деньги неизвестным. При этом он не понимает смысла выполняемых им действий.

Стражи порядка проверили информацию, и выяснилось следующее: дедушке несколько дней звонили какие-то люди, якобы сотрудники разных банков. Они настаивали на том, что он должен перевести деньги с карты на другой счет. Пенсионер на уговоры не поддавался, сказал, что карт у него вообще нет, но в процессе разговора аферистам все-таки удалось выудить всю необходимую информацию, которую они использовали позднее, чтобы окончательно запутать пожилого человека.

"Накануне днем ему опять позвонили. Человек представился сотрудником службы безопасности банка, где пенсионер хранит сбережения. Лжесотрудник предложил ему получить компенсацию за то, что он пользуется их услугами, для чего сказал снять деньги со счета и перевести их на другой. Пенсионер пришел в отделение и опустошил свой счет: снял 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД ХМАО-Югры.

В населенном пункте, где живет пожилой мужчина, терминала не было, и он поехал в райцентр. Дедушка успел перевести мошенникам 15 тысяч рублей, после чего попал в поле зрения проходившего мимо мужчины и только благодаря его бдительности не остался без средств к существованию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".