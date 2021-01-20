Рэпер Моргенштерн хочет поехать на "Евровидение"-2021

Рэпер Моргенштерн заявил о своей готовности поехать на песенный конкурс "Евровидение". Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram. Моргенштерн стал по версии ряда СМИ и стриминговых сервисов "артистом года", и вот теперь Алишер Валеев (настоящее имя исполнителя), похоже, решил заявить о себе и в Европе.

- Я готов ехать на "Евровидение", - написал Моргенштерн в stories социальной сети Instagram.

Подробностей о том, есть ли у него песня для конкурса, артист пока не рассказал. Впрочем, говорить об этом пока рано.

Равно как и о том, что в Роттердам точно поедет группа Little Big, которая не смогла выступить на прошлогоднем "Евровидении", отмененном в конкурсном формате из-за пандемии коронавируса.

Обозреватель "РГ" попросил прокомментировать эту информацию пресс-службу Первого канала и получил ответ:

- Пока никакой информации нет, для нас еще слишком рано об этом думать.

Кстати

"Евровидение"-2021 должно пройти в Роттердаме с 18 по 22 мая 2021 года. При этом известно, что итоги жеребьевки полуфиналов остались прежними еще с прошлого года.

Об остальном ясности мало. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Рассматриваются разные форматы проведения конкурса, в том числе и такой, что каждый участник будет вступать удаленно из своей страны. В любом случае, о "Евровидении"-2021 пока больше вопросов, чем ответов. Окончательной ясности по многим вопросам еще нет.