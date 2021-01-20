Режиссер Нина Чусова впервые наберет курс на актерском факультете ГИТИСа

Театральный режиссер Нина Чусова, обладательница премий "Чайка" и "Гвоздь сезона", впервые в 2021 году наберет заочный курс на актерском факультете ГИТИСа. О том, чему будет учить своих студентов, она рассказала корреспонденту "РГ".

Нина Владимировна, почему вдруг решились на этот шаг?

Нина Чусова: В моей жизни настало время, когда я хочу делиться своими знаниями. Это счастье видеть, как на твоих глазах открываются новые имена. В тоже время своя мастерская это и мое режиссерское взросление, когда помимо спектакля можно взращивать личности - своих сподвижников, которые будут делать завтрашний театр. Я внутренне созрела и готова к этому, поэтому приняла предложение ректора ГИТИСа Григория Заславского набрать свой курс.

Будете строгим преподавателем?

Нина Чусова: Мы - "хейфеца" - являемся продолжателями традиций актерской и режиссерской школы Алексея Попова и Марии Кнебель. Нас отличают строгие методы преподавания. Леонид Ефимович Хейфец нам говорил: артист должен быть без кожи, чтобы всем нутром воспринимать свою профессию. Это не просто, но к этому надо стремиться. "Хейфеца" честны до конца в своей работе. Эти принципы я буду доносить своим ученикам.

Вступительные экзамены в ГИТИС - серьезное испытание для мастеров, набирающих курс. Нужно прослушать сотни талантливых молодых людей и выбрать самых достойных и перспективных...

Нина Чусова: У меня огромный опыт отбора актеров. Меня обмануть сложно. Поступающий должен быть предельно честен и все. Не надо стремиться быть правильными, лучше сделать что-то не так, по-своему, но в этом показать себя.

Справка "РГ"

Нина Чусова родилась в Воронеже. После воронежской академии искусств уехала работать в Самарский драматический театр, где играла Нину Заречную в чеховской "Чайке" и Настену в спектакле "Живи и помни" Распутина. Но ей не хотелось быть просто актрисой, и она поступает в ГИТИС, который заканчивает в 2001 году с отличием.

В 2009 году открыла собственный театр - "Свободный театр Нины Чусовой", первая постановка которого - спектакль "Портрет" по одноименной повести Н. В. Гоголя - состоялась 9 ноября 2009 года. А с 2012 года Нина Чусова занимает пост художественного руководителя и главного режиссера Театра сказки "Аквамарин" в Москве. Среди ее режиссерских работ спектакли "Гедда Габлер" Г. Ибсена в театре "Сатирикон", "Шинель" Н. Гоголя и "Герой" Дж. Синга в РАМТе, "Мамапапасынсобака" Б. Срблянович и "Гроза" А. Островского в "Современнике", "Вий" Н. Гоголя в Театр имени А. С. Пушкина и многие другие.