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20.01.2021 14:10
Рубрика: Культура

Роджер Уотерс посвятил песню и клип советскому подполковнику

Текст: Александр Алексеев
Легендарный музыкант из Pink Floyd выпустил видео на записанную заново песню The Gunner's Dream. Она выходила на альбоме группы 1983 года The Final Cut, после которого Роджер Уотерс начал сольную карьеру. Теперь музыкант переосмыслил эту песню заново. Она посвящена российскому авиатору подполковнику Станиславу Петрову, уже умирающему, но мечтающему о том, что в мир будет более безопасным, без риска ядерных войн.

Новый клип - черно-белый, философский, неспешный и мудрый. А певец и басист Роджер Уотерс начинает ее, аккомпанируя себе на рояле. Вот что рассказал музыкант теперь о песне The Gunner's Dream на своей странице в Instagram:

- Вчера я посмотрел документальный фильм 2013 года "Человек, который спас мир". Имя этого человека - Станислав Петров. А за год до того, как Станислав спас Мир, в 1982-м я написал песню The Gunner's Dream...

Кстати

Художественно-документальный фильм "Человек, который спас мир" рассказывает о событиях, случившихся 26 сентября 1983 года. Тогда в компьютерах произошел сбой, продемонстрировавший, что США начали атаку с помощью пяти ракет. Но Петров мудро разобрался в том, что тревога оказалась ложной.

Культура Музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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