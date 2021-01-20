Россия планирует запустить два навигационных спутника "Глонасс-К2"

Два новейших навигационных спутника "Глонасс-К2" будут запущены на орбиту в 2021 году. Об этом говорится в статье первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Юрия Урличича, генконструктора системы ГЛОНАСС Сергея Карутина, гендиректора АО "Информационные спутниковые системы им. М.Ф.Решетнева" (входит в "Роскосмос") Николая Тестоедова и гендиректора ЦНИИмаш (входит в "Роскосмос") Сергея Коблова, опубликованной на портале gpsworld.

"Глонасс-К2" - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, которая будет отличаться от предшественников большей точностью определения пользователями своих координат, достигнутой благодаря новейшим хронометрам и новым типом сигналов с кодовым разделением. Также планируется поддержка Коспас-Сарсат.

В 2020 году завершился очередной 10-летний виток развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Как подчеркивается, сигналы системы ГЛОНАСС используются для решения множества задач: спасение жизни при дорожно-транспортных происшествиях, мониторинг и диспетчеризация воздушного, наземного и водного транспорта, синхронизация сетей подвижной сотовой связи и элементов энергетического комплекса, управление дорожной и сельскохозяйственной техникой и многих других.

Основу орбитальной группировки составляют космические аппараты второго поколения - "Глонасс-М", разработанные еще в 2003 году и демонстрирующие, по оценкам экспертов, фантастическую работоспособность: уже 14 спутников работают дольше гарантийного срока активного существования, а четыре "космических работяги" празднуют 13-летную годовщину на орбите.

Работа, направленная на повышение точности системы ГЛОНАСС, не останавливается ни на один день. И если в 2014 году погрешность навигационных определений за счет КА составляла 1,4 м, то 30 января 2020 года было обеспечено снижение погрешности до 0,9 м, а в течение той же недели погрешность не превышала 1,15 м. Более того запущенный 16 марта 2020 года предпоследний серийный КА "Глонасс-М" (Космос-2545) показал точность предоставления базовой услуги 0,38 м на суточном интервале и его лучший недельный результат 0,63 м.

В октябре прошлого года Сергей Карутин сообщил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. В свою очередь Николай Тестоедов отмечал, что в 2021 году планируется подписание контракта на серийное производство новейших космических аппаратов "Глонасс-К2".