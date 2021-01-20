Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай в 2020 году

По итогам 2020 года Россия экспортировала в Китай 83,57 миллиона тонн, что на 7,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая.

Наша страна заняла второе место по объемам поставок, ее немного обошла Саудовская Аравия, экспортировавшая в Китай 84,92 млн тонн нефти, на 1,9% больше чем в 2019 году.

Китай сохранил первенство в мире по импорту нефти. В 2020 году он закупил 542,4 млн тонн "черного золота" - почти 11 млн баррелей в сутки, больше чем сейчас добывается в нашей стране. Россия экспортирует в Китай малосернистую нефть марки ESPO и сернистую нефть Urals. Росту поставок из России способствуют логистические преимущества - нефтепровод ВСТО и близость портов от потребителей - китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Большую часть прошлого года наша страна опережала по объемам экспорта в Китай своего главного конкурента - Саудовскую Аравию. Но в конце года Эр-Рияд предоставил дополнительные скидки покупателям своей нефти из стран АТР, в результате чего ближневосточному королевству удалось незначительно обойти Россию.