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20.01.2021 11:42

Рост ВВП Китая превзошел все ожидания

Рост ВВП Китая по итогам 2020 года составил 2,3 процента в годовом выражении. Этот показатель превзошел все самые смелые ожидания и прогнозы, была преодолена психологическая отметка в 100 триллионов юаней, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Согласно сообщению Государственного статистического управления КНР, точная цифра составляет 101,6 триллиона юаней (около 15,42 триллиона долларов США).

Вопреки пандемии COVID-19 и спаду мировой экономики, Китай, согласно прогнозам аналитиков, станет единственной экономикой мира, которая продемонстрировала в минувшем году рост. Bloomberg, один из ведущих поставщиков финансовой информации, поспешил заявить, что экономический рост Китая способствует восстановлению глобальной экономики.

В четвертом квартале 2020 года ВВП страны вырос на 6,5 процента в годовом выражении, что на 0,7 процента выше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В минувшем году в городах и поселках городского типа Китая были созданы 11 миллионов 860 тысяч новых рабочих мест.

В 2020 году удельный вес добавленной стоимости третьего сектора экономики в ВВП достиг 54,5 процента и вырос на 0,2 процента в годовом исчислении. Инвестиции в высокотехнологичные отрасли и другие социальные сферы увеличились более чем на 10 процентов по сравнению с показателями предыдущего года.

В начале января Всемирный банк сделал прогноз, согласно которому в 2020 году экономику планеты ожидает падение на 4,3 процента. На этом фоне экономический рост Китая в 2,3 процента выглядит поистине фантастическим достижением. Залогом сохранения положительных показателей даже в крайне кризисной ситуации выступают рыночные преимущества и акцент КНР на инновационное развитие, а также гигантский потребительский рынок с населением в 1,4 миллиарда человек. В частности, в 2020 году объемы розничной онлайн-торговли Китая превысили 11,76 триллиона юаней (около 1,81 триллиона долларов) - рост на 10,9 процента в годовом выражении.

Ряд четко реализованных правительством Китая политик и принятых мер сыграли важную роль в обеспечении занятости населения, обеспечении благосостояния народа, поддержании участников экономической деятельности и общей жизнеспособности рынка. Так, в 2020 году общий объем дополнительных сокращений и иных мер смягчения налогов и сборов превысил 2,5 триллиона юаней (около 373 миллиардов долларов). 3 миллиона 990 тысяч налогоплательщиков получили возможность отсрочки уплаты налогов и сборов, а сумма по делам возврата экспортных налогов составила 1,45 триллиона юаней (около 216,5 миллиарда долларов). Эти действия эффективно поддержали жизнеспособность рынка.

В настоящее время в контексте экономической глобализации, когда речь заходит о рисках и вызовах, невозможно и недопустимо заботиться лишь о собственной безопасности и интересах. Равно как нельзя оставлять без поддержки государства, которые особенно нуждаются в помощи. Китай глубоко осознает это и представил миру вариант решения под названием "Создание сообщества единой судьбы человечества, направленное на общий выигрыш и совместное использование результатов развития".

Все меры, принятые Китаем в 2020 году, сыграли и продолжают играть важную роль в удовлетворении первостепенных потребностей народов всего мира - от противоэпидемических продуктов до решений для удаленной работы. Действия КНР направлены не только на восстановление и развитие национальной экономики, но и на стабилизацию глобальных производственных цепочек и цепочек снабжения, что содействует восстановлению мировой экономики.

Более того, в истекшем 2020 году ускорились темпы строительства порта свободной торговли на острове Хайнань, было официально заключено "Соглашение всеобъемлющего регионального экономического партнерства". Завершились переговоры об инвестициях между Китаем и ЕС. Китай планомерно и поступательно превращается в общество с институциональной открытостью и открывает свои двери миру еще шире, предоставляя все большие возможности и придавая мощный стимул экономической глобализации.

В крайне сложном 2020 году Китай добился выдающихся достижений в экономических показателях, заложив прочный фундамент для формирования новой модели развития. Тем не менее, необходимо признать, что по-прежнему существует множество факторов неопределенности, в первую очередь, в отношении пандемии COVID-19 и внешней среды. Фундамент экономического восстановления КНР еще недостаточно прочен. В связи с этим Китай будет упорно добиваться того, чтобы функционирование экономики оставалось в разумных пределах, и тем самым гарантировать хороший старт реализации программы социально-экономического развития 14-й пятилетки, чтобы создать более широкое взаимовыгодное и беспроигрышное пространство для всего мира.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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