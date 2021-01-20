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20.01.2021 19:41
Рубрика: Происшествия

Зимние забавы особого риска

С начала года при катании с горок зафиксировано 19 ЧП, есть смертельные
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
В Следственном комитете РФ обобщили и проанализировали все случаи травмирования и гибели людей при зимнем катании с горок. Речь идет о таких забавах, как катание на тюбингах, "ватрушках", ледянках, а также лыжных спусках со склонов. По данным СК, только за неполный январь текущего года отмечено порядка 19 подобных происшествий.
"Ватрушки" оказались гораздо опаснее санок, поскольку неуправляемы и развивают высокую скорость. Фото: Сергей Михеев "Ватрушки" оказались гораздо опаснее санок, поскольку неуправляемы и развивают высокую скорость. Фото: Сергей Михеев
"Ватрушки" оказались гораздо опаснее санок, поскольку неуправляемы и развивают высокую скорость. Фото: Сергей Михеев

Инциденты происходили в Москве, Подмосковье и по всей стране. По каждому из них назначена доследственная проверка, по смертельным случаям возбуждены уголовные дела.

Фото: iStock
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге

В СКР отмечают, что по практике простые, казалось бы, на первый взгляд увлечения без должной осмотрительности могут обернуться серьезными травмами, в том числе смертельными. "Так, в Новосибирской области расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку. 1 января, находясь на спуске горнолыжной трассы, 22-летняя женщина отпустила из рук ледянку, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании. От полученных травм ребенок скончался", - рассказали в Следственном комитете.

Позднее следователи установили, что база не работала в связи с погодными условиями, а люди самовольно прошли на нее, проигнорировав запрещающие знаки. В Татарстане в рамках уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следователи устанавливают обстоятельства травмирования 7-летней девочки при катании на трассе горнолыжного комплекса 1 января 2021 года. По данным следствия, девочка вместе с матерью во время спуска с горы на тюбинге перевернулись, в результате малолетняя получила закрытый перелом бедра и была госпитализирована. Кроме того, следователи этого же региона расследуют уголовное дело о гибели 3 января трехлетней девочки, которая попала в больницу после удара о дерево при спуске на тюбинге со склона горы в лесу.

Столичными следователями расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 15 января 2021 года при катании на тюбинге с горки в парке столичного района Митино малолетний мальчик ударился головой и потерял сознание. Ребенок от полученной травмы скончался. Место не было оборудовано для катания. Похожий случай недавно произошел и в Дмитровском районе Подмосковья. Семилетний мальчик в поселке совхоза Останкино погиб, зацепившись шарфом.

"Анализ практики говорит о том, что часто люди не могут объективно оценивать уровень безопасности в том или ином месте для развлечения, - отмечают в СК России. - Площадки для катания на тюбинге ("ватрушках" или ледянках) только на первый взгляд выглядят безобидно, но укатанная поверхность горок, а также многочисленные препятствия вокруг могут причинить серьезный вред не только взрослым,но и детям".

Особое внимание в СКР обращают на то, что недопустима буксировка тюбингов транспортными средствами, как и катание вблизи магистралей, железнодорожных путей и водоемов, поверхность которых может быть обманчивой.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет

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