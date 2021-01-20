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20.01.2021 01:02
Рубрика: В мире

Сенат Италии выразил доверие правительству Конте

Текст: Нива Миракян (Рим)
Долгожданное и трудно прогнозируемое голосование по вотуму доверия кабмину под руководством профессора Джузеппе Конте завершилось победой правящей коалиции.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Конте и его министрам, которые накануне заручились поддержкой депутатов нижней палаты итальянского парламента, удалось убедить сенаторов в необходимости сохранить действующую исполнительную власть в ответственный для Италии момент.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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"Очень трудно управлять страной, когда кто-то постоянно пытается нарушить политическое равновесие, спокойно достигнутое силами правящего большинства", - подчеркнул премьер во время своего эмоционального выступления накануне решающего голосования, отметив, что вместо того, чтобы решать первостепенные вопросы, приходиться тратить время на неуместные политические дебаты.

Напомним, что правительство Конте оказалось на грани отставки из-за выхода из правящего большинства партии бывшего премьера Маттео Ренци "Живая Италия", выразившей недовольство по поводу реализации плана восстановления экономики, финансируемой из бюджета Евросоюза.

В итоге, действующий кабмин поддержали 156 сенаторов. Против высказались 140 парламентариев, а 16 - воздержались. С этого момента правительственный кризис в Италии можно считать официально закрытым.

В мире Европа Италия

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