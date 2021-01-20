Школьные олимпиады по естественным наукам: где участвовать и как готовиться?

Топ-6 олимпиад, в которых стоит поучаствовать (на заметку нынешним 10-классникам)

Олимпиада "Курчатов"

Олимпиаду по физике и математике проводят Департамент образования и науки города Москвы совместно с Курчатовским институтом, МФТИ, МИФИ и СПБГУ. Задания по математике рассчитаны на учеников 6-11 классов, по физике - 7-11 классов. Принять участие в отборочном онлайн-этапе можно до 14 февраля. Участники, успешно прошедшие отбор, а также победители и призеры финала 2020 года будут приглашены на заключительный этап. Его расписание появится позже.

Олимпиада школьников "Физтех"

Физико-математическую олимпиаду "Физтех" организует МФТИ. Задания рассчитаны на учеников 8-11 классов. Школьники, успешно выполнившие задания онлайн-этапа, будут приглашены в финал. Финал по математике - 20 февраля; по физике - 21 февраля. Принять участие в онлайн-этапе можно до 1 февраля.

Олимпиада школьников "Ломоносов"

Организатор олимпиады - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Соревнования проводятся по 29 дисциплинам, включая математику, физику, информатику, биологию и химию. К участию приглашаются ученики 5-11 классов. В заключительный этап допускаются победители и призеры отборочного тура. Финал пройдет в МГУ, на региональных площадках, в других странах (по отдельным предметам). Подробности и сроки проведения финала скоро появятся на сайте.

Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба"

Многопрофильное соревнование проводит Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). К участию приглашаются ученики 7-11 классов из России и стран ближнего зарубежья. Перечень предметов обширный: экономика, информатика, математика, биология, химия, физика, электроника и вычислительная техника, основы бизнеса и др. Олимпиада проводится в два этапа. Отборочный этап проходит в режиме онлайн-тестирования. Финал - в очной форме в 30 городах РФ, стран СНГ и Балтии. В 2021 году заключительный этап состоится в онлайн-формате с 29 января по 9 февраля.

Всесибирская открытая олимпиада школьников

Всесибирская олимпиада ежегодно собирает тысячи школьников, желающих проверить знания по математике, физике, информатике, химии, биологии и астрономии. К участию в соревновании приглашаются ученики 7-11 классов. Олимпиада проходит в три этапа: отборочный очный, отборочный заочный и заключительный. Еще можно успеть принять участие в заочных отборочных этапах по информатике до 23 января, а также астрономии, физике и химии до 20 января. Финал пройдет в более чем 30 городах России. Даты проведения 21 февраля - 21 марта.

Межрегиональная олимпиада "Будущие исследователи - будущее науки"

Олимпиада проводится по предметам: история, математика, физика, химия, русский язык, биология. К участию приглашаются школьники 7-11 классов. На первом этапе ученики решают контрольные задания по предметам, выполняют исследовательскую работу. Заключительный этап представляет собой предметную олимпиаду с защитой проекта. Еще можно успеть поучаствовать в финальном туре по результатам отборочного этапа или подготовиться к олимпиаде в следующем году. Финальный тур пройдет с 31 января по 7 марта. Подробности на сайте.

Все перечисленные олимпиады входят в перечень Министерства науки и высшего образования РФ. Победители и призеры заключительных этапов получат льготы при поступлении в вузы.

Как подготовиться к олимпиаде в дистанте?

Здесь нужен комплексный подход: самостоятельная работа, курсы, интенсивы, олимпиадные школы. Одно без другого не работает. Победители и финалисты советуют в течение года решать, индивидуально или с репетитором. Это помогает структурировать знания и настроиться на формат.

Хорошее дополнение к самостоятельной работе - выездные олимпиадные школы и интенсивы. Именно там учат решать задачи повышенной сложности. К примеру, один из таких пройдет в рамках Олимпиадных школ МФТИ в феврале перед перечневыми олимпиадами. Ежедневно участников ждут по 4 пары с преподавателями, решение домашней работы с ассистентами и прорешивание олимпиадных заданий. И несмотря на то, что 2020 год был небогат на офлайн-мероприятия, а олимпиадный материал включает в себя много практики, некоторые школы смогли встроиться в новые онлайн-реалии. Например, методист отделения химии Олимпиадных школ МФТИ Евгения Агеева соорудила у себя дома установку для титрования (определения содержания химического вещества путем постепенного смешения анализируемого раствора) и вместе с учениками пошагово выполняла все действия, которые могут встретиться в олимпиадных задачах. Леонид Колдунов, член жюри IPhO-2020 и методист отделения физики Олимпиадных школ МФТИ во время онлайн-подготовки к олимпиадам придумывал различные опыты при помощи теннисных мячей, деревянных линеек, зубочисток, булавок, гаек, карты Московской области, картошки, чупа-чупса, пластилина и даже волоса. Для участников разработали специальную методичку о том, как проводить опыты дома.

Что еще дают олимпиады, кроме льготного поступления в университет?

Знания за рамками школьной программы. Олимпиадные задачи требуют погружения в предметную область: чтения специализированных книг, прослушивания лекций, решения новых задач, постоянной работы над ошибками. Это ежедневный челлендж, который прокачивает интеллект и эрудицию.

Новые знакомства. Участники олимпиад - это комьюнити единомышленников, которые ходят в олимпиадные школы и ездят в специальные подготовительные лагеря. Здесь всегда можно получить совет и поддержку, поделиться знаниями и просто поболтать.

Мотивация управлять временем. Чтобы совместить подготовку к олимпиаде с учебой и жизнью, нужен жесткий тайм-менеджмент. В идеале - определить цели, выстроить план и систематически заниматься по нему. Такой подход учит быть самоорганизованным и дисциплинированным, что по итогу пригодится и в университете, и в работе, и в жизни.

- В юношестве я не раз участвовал в разных школьных олимпиадах, турнирах математических боев. Помню, как командой выиграли кубок им. А.Н. Колмогорова в Санкт-Петербурге - тогда получили массу удовольствия от решения задач, и, конечно, соревновательного адреналина, - делится воспоминаниями Алексей Малеев, директор по дистанционным программам МФТИ, руководитель тренерского штаба по информатике при Министерстве Просвещения, инициатор проекта Олимпиадных школ МФТИ. - На мой взгляд, участвовать в олимпиадах стоит не только ради финальной награды, льгот при поступлении в вузы и других призов. Это еще и масса новых знакомств, умение нестандартно мыслить и находить нетривиальные решения.