Следы катастрофы римской эпохи найдены у берегов острова Кассос

В Греции подводные археологи обнаружили у побережья острова Кассос следы кораблекрушения римской эпохи. Вероятно, неизвестное торговое судно затонуло здесь порядка 1800 лет назад.

Как сообщает Greek Reporter, следы кораблекрушения римской эпохи были обнаружены миссией Министерства культуры Греции. В частности, подводные археологи нашли множество амфор на дне моря у берегов Кассоса, самого южного острова архипелага Додеканес.

Они были подняты со дна и осмотрены экспертами. Установлено, что это были классические сосуды римской эпохи, в которых перевозилось масло. Более того, химический анализ уже позволил определить, что эта масло было произведено на территории современной Испании, в районе Гвадалквивира, примерно в I-III веках нашей эры.

Кроме того, на судне римской эпохи перевозились и другие амфоры. Ученые отнесли их к так называемому типу Africana I. Подобные сосуды изготавливались только в одном месте - на территории современного Туниса, в керамических мастерских региона, известного как Africa Proconsularis.

Судя по этим находкам, неизвестный корабль мог потерпеть крушение на рубеже II-III веков нашей эры. К сожалению, само судно практически не сохранилось. Поэтому идентифицировать его пока не представляется возможным. Характер найденных артефактов говорит о том, что это судно могло быть торговым.

К слову, подводные археологи в ходе погружений наткнулись на следы еще нескольких морских катастроф, которые произошли в этом же районе. По их мнению, в разные времена здесь затонуло еще как минимум три корабля. Одно из них везло груз амфор, изготовленных в северном регионе Эгейского моря в эллинистическую эпоху, приблизительно в I веке до нашей эры.

Еще одно судно, вероятно, потерпевшее здесь крушение, перевозило амфоры, изготовленные в Мидии в классический период, примерно в V веке до нашей эры. Последнее же судно, предположительно, затонуло гораздо позже остальных трех кораблей.