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20.01.2021 17:40
Рубрика: Общество

Следы катастрофы римской эпохи найдены у берегов острова Кассос

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Греции подводные археологи обнаружили у побережья острова Кассос следы кораблекрушения римской эпохи. Вероятно, неизвестное торговое судно затонуло здесь порядка 1800 лет назад.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает Greek Reporter, следы кораблекрушения римской эпохи были обнаружены миссией Министерства культуры Греции. В частности, подводные археологи нашли множество амфор на дне моря у берегов Кассоса, самого южного острова архипелага Додеканес.

Они были подняты со дна и осмотрены экспертами. Установлено, что это были классические сосуды римской эпохи, в которых перевозилось масло. Более того, химический анализ уже позволил определить, что эта масло было произведено на территории современной Испании, в районе Гвадалквивира, примерно в I-III веках нашей эры.

Кроме того, на судне римской эпохи перевозились и другие амфоры. Ученые отнесли их к так называемому типу Africana I. Подобные сосуды изготавливались только в одном месте - на территории современного Туниса, в керамических мастерских региона, известного как Africa Proconsularis.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Судя по этим находкам, неизвестный корабль мог потерпеть крушение на рубеже II-III веков нашей эры. К сожалению, само судно практически не сохранилось. Поэтому идентифицировать его пока не представляется возможным. Характер найденных артефактов говорит о том, что это судно могло быть торговым.

К слову, подводные археологи в ходе погружений наткнулись на следы еще нескольких морских катастроф, которые произошли в этом же районе. По их мнению, в разные времена здесь затонуло еще как минимум три корабля. Одно из них везло груз амфор, изготовленных в северном регионе Эгейского моря в эллинистическую эпоху, приблизительно в I веке до нашей эры.

Еще одно судно, вероятно, потерпевшее здесь крушение, перевозило амфоры, изготовленные в Мидии в классический период, примерно в V веке до нашей эры. Последнее же судно, предположительно, затонуло гораздо позже остальных трех кораблей.

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