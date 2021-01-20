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20.01.2021 11:11
Рубрика: Власть

Совфед призвал ПАСЕ обсудить положение русскоязычных жителей Украины

Текст: Галина Мисливская
Международное сообщество должно использовать все инструменты для немедленного прекращения ущемления прав русскоязычных граждан Украины. Одной из площадок для этого диалога может стать Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в заявлении, которой принял Совет Федерации на первом заседании весенней сессии в среду.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Поводом для принятия такого документа стала норма закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой все общение в сфере обслуживания должно происходить на украинском языке. Это требование вступило в силу 16 января 2021 года.

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Совет Федерации "выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины", говорится в документе.

Сенаторы Российской Федерации "обращаются с призывом к западным союзникам Украины и международным правозащитным организациям задействовать все доступные им инструменты влияния на власти Украины для незамедлительного устранения массовых ущемлений прав русских и русскоязычных граждан в стране, объявившей о своей приверженности европейским ценностям".

Авторы заявления указали на опасность политики насильственной украинизации, которая стала одной из главных причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе.

Сенаторы считают, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" нарушает международно-правовые обязательства Украины, права миллионов ее граждан, а также прямо противоречит конституции страны.

Российские законодатели считают необходимым "провести обсуждение данной проблемы

в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы".

Принятое заявление будет направлено президенту РФ, в правительство России, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссару Совета Европы по правам человека, Специальному представителю ЕС по правам человека, БДИПЧ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и и парламенты государств - членов ОБСЕ.

Делегациям Совфеда в ПА ОБСЕ и ПАСЕ поручено "поднять вопрос о соответствии дискриминационной политики Украины в отношении русских и русскоязычных граждан" ее международным обязательствам.

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