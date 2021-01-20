Новости

Мурашко: Более 60 тыс. студентов участвуют в лечении больных коронавирусом 12:05
Мурашко: Зарплата медиков выросла, несмотря на пандемию 11:59
Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями 11:54
Владимир Путин поздравил дагестанцев со 100-летием образования республики 11:50
Индия купит у России истребители Миг-29 и Су-30 11:48
В ДНР допустили повторный референдум о статусе Донбасса 11:45
Арбитражный суд Башкирии запретил разрабатывать шихан Куштау 11:42
"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России" 11:21
Рэпер Моргенштерн хочет поехать на "Евровидение"-2021 11:21
Спасатели обследовали 60 "квадратов" на месте схода лавины в Домбае 11:20
Количество выданных потребкредитов за год упало более чем на четверть 11:18
Оперштаб: Еще 4770 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:10
В Полтаве объявили конкурс на памятник Петлюре 11:06
Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели 14-часовой полет над Арктикой 11:03
Россия создаст плавучие аэродромы в Арктике 10:45
Матвиенко не исключила попыток внешнего вмешательства в выборы в РФ 10:42
Москвичка перевела мошенникам 7,5 миллиона рублей 10:38
Заболеваемость коронавирусом в Москве сходит на нет 10:37
Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за своей командой в 2016 году 10:24
В Москве бар "Культ" накажут за полуночную работу 10:13
Спецслужбы США отстранили 12 военных от участия в инаугурации Байдена 10:12
Абрамченко рассказала, зачем государство будет строить лесные дороги 10:12
В Крыму референдум 1991 года назвали прологом возвращения в Россию 10:07
Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины 10:06
В Москве поставлен рекорд по ипотекам 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 11:21
Рубрика: Власть

"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России"

Текст: Айсель Герейханова

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" могут подписать соглашение об объединении до конца недели. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замглавы фракции "Справедливой России" в Госдуме Михаил Емельянов.

Фото: пресс-служба СФ
Матвиенко не исключила попыток внешнего вмешательства в выборы в РФ

"Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов", - сказал он. Емельянов подчеркнул, что цель такого объединения - создать левопатриотическую партию.

Он также сообщил, что уже 21 января состоится президиум "СР", на котором будут одобрены принципы объединения, а к концу недели может состояться официальное подписание.

В "Патриотах России" также подтвердили, что планируется рассмотреть вопрос об объединении. "Мы поддерживаем это предложение, завтра на политсовете будем обсуждать", - сказала заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия"

Главное сегодня

Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями
Матвиенко не исключила попыток внешнего вмешательства в выборы в РФ
Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели 14-часовой полет над Арктикой
Минздрав РФ получил документы для регистрации третьей вакцины
За сутки в России подтверждено 21 152 случая COVID-19 в 85 регионах
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году