"Справедливая Россия" объединится с партиями "За правду" и "Патриоты России"

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" могут подписать соглашение об объединении до конца недели. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замглавы фракции "Справедливой России" в Госдуме Михаил Емельянов.

"Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов", - сказал он. Емельянов подчеркнул, что цель такого объединения - создать левопатриотическую партию.

Он также сообщил, что уже 21 января состоится президиум "СР", на котором будут одобрены принципы объединения, а к концу недели может состояться официальное подписание.

В "Патриотах России" также подтвердили, что планируется рассмотреть вопрос об объединении. "Мы поддерживаем это предложение, завтра на политсовете будем обсуждать", - сказала заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева.