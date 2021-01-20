Стало известно, чему будет посвящена инаугурационная речь Байдена

По мере приближения инаугурации становится больше известно о том, что, как ожидается, скажет Джо Байден в своей первой речи в качестве президента.

Байден расскажет о единстве нации

Ожидается, что Байден в своем обращении сосредоточится на теме единства, которая также лежала в основе его избирательной кампании. Новый президент планирует сказать о необходимости сплотить страну в период потрясений и призвать всех американцев работать вместе для решения проблем, стоящих перед нацией, сообщает ВВС.

Джо Байден приземлился на базе Эндрюс в Мэриленде во вторник после того, как попрощался со своим родным штатом Делавэр. Ранее он поделился видео в социальных сетях, где он и его жена Джилл садятся на рейс.

Байден прощался с родным штатом со слезами на глазах

Избранный президент Джо Байден со слезами на глазах попрощался с Делавэром во вторник, поблагодарив жителей своего родного штата и эмоционально вспомнив своего покойного сына Бо перед инаугурационной речью. Выступая на проводах в Уилмингтоне, где Байден располагал штаб-квартирой своей президентской кампании, он неоднократно прерывал выступление, чтобы вытереть слезы, когда говорил, сообщает NBC News. "Извините за эмоции, но, когда я умру, Делавэр будет отмечен в моем сердце. И сердца всех. Мы любим вас всех. …И я горжусь, горжусь, горжусь тем, что я сын Делавэра", - сказал Байден, по его лицу текли слезы.

Байден выступил с речью в Резервном центре вооруженных сил имени майора Джозефа (Бо) Байдена III, названном в честь его покойного сына, который умер в 2015 году от рака мозга. Бо Байден служил в Ираке в составе Национальной гвардии армии штата Делавэр. В своем выступлении избранный президент, который был сенатором от штата США в течение 36 лет, вспомнил, как его многолетнее путешествие в Белый дом началось в Делавэре. "Для меня это очень эмоционально, - сказал Байден. - Для меня очень лично то, что наше путешествие в Вашингтон начинается здесь".

Он также выступил во вторник вечером у Мемориала Линкольна в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы почтить память людей, погибших от коронавируса. Пруд вокруг мемориала окружали 400 горящих свечей, каждая в память о тысяче американцев, ставших жертвами COVID-19.

Леди Гага споет национальный гимн США

У Джо Байдена и Камалы Харрис нет недостатка в сторонниках из числа знаменитостей, и несколько известных лиц появятся на инаугурационных мероприятиях, сообщает Associated Press. Леди Гага, которая поддерживала Байдена во время кампании, даже появившись с ним накануне выборов, споет государственный гимн на Западном фронте Капитолия. Ожидаются выступления Дженнифер Лопес и Гарта Брукса.

Другие высококлассные исполнители примут участие в 90-минутной многосетевой вечерней трансляции "Празднующая Америка", которую проведет актер Том Хэнкс. В ней примут участие такие исполнители, как Брюс Спрингстин, Кэти Перри, Джон Легенд, Деми Ловато, Foo Fighters, Джастин Тимберлейк и Бон Джови. К ведущим Керри Вашингтон и Еве Лонгории присоединятся легенда баскетбола Карим Абдул-Джаббар, шеф-повар Хосе Андрес, лидер профсоюзов Долорес Уэрта. Скандальный актер Тони Голдвин проведет виртуальный парад по всей Америке. В нем примут участие комик Джон Стюарт и рок-группа New Radicals, которые воссоединяются по этому случаю впервые за 22 года.

Не будут обделены вниманием во время церемонии простые американцы. Ожидается, что на инаугурационную трибуну поднимутся водитель компании UPS, воспитательница детского сада и Сандра Линдси, которая первой в Нью-Йорке получила вакцину COVID-19 вне клинических испытаний. Шоу будут вести ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC и PBS, а также каналы переходного комитета Байдена в социальных сетях и его партнеры по стримингу.