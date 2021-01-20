Стало известно, когда PlayStation 5 вернется в продажу в России

Новая партия игровых консолей Sony PlayStation 5 поступит в продажу в феврале 2021 года, то есть минимум через десять дней, говорится в сообщении на сайте производителя.

На данный момент компания закрыла прием предварительных заказов и занимается размещенными заявками. Тем, кто оформил заявку без оплаты, в скором времени в порядке очереди будут отправлены письма с предложением оплатить покупку. После этого заказ передадут в службу доставки.

"Число ожидающих консоль превышает их количество", - отметили в Sony, добавив, что "никто не останется без желанной PS5".