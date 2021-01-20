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Стало известно, когда PlayStation 5 вернется в продажу в России

Текст:   Антон Благовещенский
20.01.2021,  
18:44
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Новая партия игровых консолей Sony PlayStation 5 поступит в продажу в феврале 2021 года, то есть минимум через десять дней, говорится в сообщении на сайте производителя.

На данный момент компания закрыла прием предварительных заказов и занимается размещенными заявками. Тем, кто оформил заявку без оплаты, в скором времени в порядке очереди будут отправлены письма с предложением оплатить покупку. После этого заказ передадут в службу доставки.

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"Число ожидающих консоль превышает их количество", - отметили в Sony, добавив, что "никто не останется без желанной PS5".

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