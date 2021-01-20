Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый рейд над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей. Минобороны России позже выложило видеокадры этого полета на своих аккаунтах в социальных сетях.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, на маршруте самолеты Дальней авиации находились более 14 часов. За это время экипажи в том числе отработали дозаправку топливом в воздухе в условиях полярной ночи. По сигналу авиационного танкера Ил-78 летчикам нужно было на скорости около 600 километров в час подвести свои машины к самолету-заправщику, произвести стыковку конуса 20-метрового топливного шланга с приемным устройством ракетоносцев и удерживать "связку", пока горючее переливалось в баки Ту-160.

Такое маневрирование для летчиков Дальней авиации даже при свете дня сродни высшему пилотажу. А тут - сплошная темень и постоянная опасность того, что топливный шланг сорвется, а струя керосина под большим давлением окатит кабину ракетоносца. Или того хуже: конус шланга пропорет обшивку Ту-160 и, вполне вероятно, вызовет мгновенный пожар в воздухе. К счастью, ничего подобного не произошло. Дозаправку топливом экипажи отработали штатно, хотя, понятно, не без нервотрепки.

В Минобороны России подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-160 шли по маршруту, не пересекая трасс, по которым ходят гражданские лайнеры. Надо сказать, что экипажи Дальней авиации РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

В ходе воздушного патрулирования их нередко сопровождают наши истребители. Такая предосторожность бывает нелишней, поскольку на отдельных этапах полета к российским ракетоносцам пытаются приблизиться чужие боевые самолеты. Впрочем, до серьезных инцидентов дело, как правило, не доходит.

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 способен нести на борту 12 крылатых ракет

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 способен нести на борту 12 крылатых ракет, размещенных внутри фюзеляжа. Сейчас на авиазаводе в Казани готовятся к серийному производству модернизированного Ту-160М и работают над перспективным комплексом Дальней авиации ПАК ДА. Из открытых источников известно, что он получит современные вычислительные и бортовые системы, новую бесплатформенную инерциальную навигацию, усовершенствованный комплекс радиоэлектронной борьбы, а также продвинутое управление вооружением.