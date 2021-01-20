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20.01.2021 16:41
Рубрика: Общество

Четырехметровый свиток "Книги мертвых" найден в могиле в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Египте археологии при обследовании раскопанного на днях храма царицы Нараат обнаружили погребальные шахты, в одной из которых была найдена копия главы 17 "Книги мертвых" длиной четыре метра.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Как сообщает Live Science, этот удивительный артефакт вместе со множеством других погребальных предметов обнаружила команда археологов из миссии Министерства по делам древностей Египта и Центра египтологии Захи Хавасса в Александрийской библиотеке.

Еще на прошлой неделе исследователи объявили о том, что в древнем некрополе Саккара был раскопан погребальный храм царицы Нараат. Возраст этого сооружения составляет около 4500 лет. Храм расположен рядом с пирамидой мужа этой царицы, фараона Тети, который правил Египтом приблизительно с 2323 по 2291 годы до нашей эры.

Рядом с пирамидой были обнаружены многочисленные захоронения с останками людей, живших во времена XVIII и XIX династий Египта (1550-1186 гг. до н.э.). Вероятно, эти захоронения были частью тысячелетнего культа поклонения Тети, сформировавшегося после смерти фараона.

В одной из могил и был найден один из самых интересных предметов - папирус длиной четыре метра. Как установили ученые, он содержит главу 17 "Книги мертвых". Это была распространенная и популярная в Древнем Египте рукопись. Древние египтяне использовали ее для помощи умершим согражданам в загробной жизни.

На папирусе сохранилось имя его владельца - Пухаф. Такое же имя археологи обнаружили на крышке одного из 50-ти найденных при раскопках деревянных саркофагов, а также на четырех фигурках шабти. Эти небольшие статуэтки укладывали в могилы. На них, как правило, писали заклинания с именем умершего, чтобы фигурки служили ему в загробном мире.

Фото: iStock
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Исследователи только начали изучать текст на обнаруженном папирусе. Не исключено, что он будет отличаться от других известных науке версий этого документа. Но в целом содержание главы 17 "Книги мертвых" ученым давно известно. Оно представляет собой своего рода шпаргалку для людей, которым после смерти предстоит ориентироваться в загробном мире. Эта глава содержит ряд важных для умершего человека вопросов и ответов на них.

Кроме папируса, археологи раскопали еще ряд интересных предметов. Например, они нашли стелу, которая, судя по нанесенной надписи, принадлежала человеку по имени Хаптах и его жене Мутемвии. В верхней части стелы изображена, видимо, эта супружеская пара, которая отдает дань уважения Осирису, египетскому богу подземного мира. В нижней части стелы изображена та же пара, сидящая с шестью детьми перед ними.

Археологам пока не удалось установить, кем именно был Хаптах и кому он служил. Но косвенные подсказки дала сама стела. Надпись на ней гласит, что двое детей Хаптаха были названы в честь членов семьи Рамсеса II. Этот фараон правил с 1279 по 1213 годы до нашей эры. Он прославился своими военными кампаниями, благодаря которым границы Египта были расширены до границ современной Сирии.

Одну из дочерей Хаптаха звали Нефертари. Такое же имя носила и главная жена Рамсеса II. А одного из сыновей Хаптаха звали Кхэмвесет - точно так же, как звали одного из сыновей Рамсеса II. Поэтому не исключено, что Хаптах служил именно этому фараону.

Также в захоронениях были обнаружены некоторые настольные игры, в том числе игра "Сенет". Она на протяжении нескольких тысячелетий была очень популярна в Древнем Египте и исполняла, в том числе, религиозные функции.

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