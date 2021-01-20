Трамп покинул Белый дом до инаугурации Байдена

Уходящий 45-й президент США Дональд Трамп вместе с пока еще первой леди Меланией освободил Белый дом. Причем сделал это за несколько часов до инаугурации своего соперника Джо Байдена, которая пройдет в полдень по местному времени, передает CNN.

Исторический момент освобождения республиканцем президентской резиденции транслировало издание The Huffington Post. Дональд и Мелания в черном приталенном пальто вышли, держась за руки, сказали несколько слов репортерам своего пула, стоявшим за ограждением, а затем сели в вертолет, ждавший их на лужайке перед Белым домом. Он доставит чету на военный аэродром Эндрюс, откуда они в последний раз пересядут на "борт номер один". Сообщается, что он возьмет курс на Флориду.

Ну, а 78-летний Байден ночь перед церемонией инаугурации провел в Блэр-хаусе - гостевой резиденции Белого дома, которая в этом качестве с 1942 года принимает иностранных глав государств и правительств, а также избранных президентов США до их вступления в должность.