Новости

Элтон Джон и другие музыканты написали гневное письмо правительству Британии 18:08
В московском метро могут соединить две ветки 18:02
Абрамченко: Закон о цифровизации лесного комплекса обелит отрасль 18:01
В Шереметьево таксист взял с пассажирки 17 тысяч за поездку по аэропорту 17:54
Трамп покинул Белый дом до инаугурации Байдена 17:18
Минфин предложил расширить льготы по налогам для участников САР 17:03
Захарова: Решение о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси политизировано 17:02
Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы 17:00
Суд Петербурга запретил на территории России аниме "Тетрадь смерти" 16:53
Комитет по этике РФС оштрафовал тренера Юрана на 250 тысяч рублей 16:52
В Чечне установили личности всех уничтоженных террористов 16:38
СК начал проверку после отравления детей в Подмосковье 16:35
В Кузбассе откроют пункты вакцинации в торговых центрах 16:29
Собянин: За три года в Москве планируется построить 30 поликлиник 16:28
Музей космонавтики анонсировал мероприятия к 60-летию первого полета 16:19
В Подмосковье отравились более 40 школьников 16:11
В Сочи дети устроили катание на санках по мемориалу воинской славы 16:05
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году 16:04
Полиция отчиталась о борьбе с преступностью в прошедшем году 15:55
Экс-главу Чебаркуля приговорили к шести годам колонии 15:45
Михаил Ефремов заболел в тюрьме 15:38
В Подмосковье задержан полицейский за взятку в четверть миллиона 15:38
Володин: Вопроса о ковид-паспортах в повестке Думы нет 15:30
В Иркутске на 16 лет осудили вербовщика террористической организации 15:29
Создатель "Эффекта бабочки" Энтони Рулен умер в 51 год 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 17:18
Рубрика: В мире

Трамп покинул Белый дом до инаугурации Байдена

Текст: Екатерина Забродина

Уходящий 45-й президент США Дональд Трамп вместе с пока еще первой леди Меланией освободил Белый дом. Причем сделал это за несколько часов до инаугурации своего соперника Джо Байдена, которая пройдет в полдень по местному времени, передает CNN.

Фото: AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez
Трамп помиловал экс-советника Бэннона в день ухода с поста президента

Исторический момент освобождения республиканцем президентской резиденции транслировало издание The Huffington Post. Дональд и Мелания в черном приталенном пальто вышли, держась за руки, сказали несколько слов репортерам своего пула, стоявшим за ограждением, а затем сели в вертолет, ждавший их на лужайке перед Белым домом. Он доставит чету на военный аэродром Эндрюс, откуда они в последний раз пересядут на "борт номер один". Сообщается, что он возьмет курс на Флориду.

Ну, а 78-летний Байден ночь перед церемонией инаугурации провел в Блэр-хаусе - гостевой резиденции Белого дома, которая в этом качестве с 1942 года принимает иностранных глав государств и правительств, а также избранных президентов США до их вступления в должность.

В мире США Дональд Трамп РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России
Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"