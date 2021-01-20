Трамп помиловал экс-советника Бэннона в день ухода с поста президента

В день сложения президентских полномочий, буквально за несколько часов до ухода из Овального кабинета, республиканец Дональд Трамп успел помиловать нескольких чиновников, включая своего бывшего советника Стивена Бэннона, который был признан виновным в экономических преступлениях. Сначала утечку о планах Трампа сообщил телеканал CNN, а затем информацию официально подтвердил Белый дом.

"Президент Трамп выдал полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона посредством обвинений в мошенничестве в контексте его участия в политическом проекте. Господин Бэннон - важная фигура консервативного движения. Он славится своим политическим чутьем", - говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, 67-летний Бэннон был ключевым советником в штабе Трампа на президентских выборах 2016 года, позже президент назначил его на пост главного стратега Белого дома. Однако в августе 2017-го Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. А в прошлом году он был обвинен в присвоении сотен тысяч долларов из фонда добровольных пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики. Он не признал себя виновным, и суд выпустил его под залог в пять миллионов долларов. По данным собеседника агентства, в окружении Трампа настоятельно отговаривали президента от жеста доброй воли в отношении Бэннона. Впрочем, тот все еще может быть обвинен в суде штата Нью-Йорк, где помилование ему не поможет, считает Даниэль Р. Алонсо, бывший прокурор, ныне работающий в юридической фирме. По словам Алонсо, прокуратура Манхэттена часто возбуждает дела о мошенничестве.

Кроме того, Дональд Трамп помиловал Эллиота Бройди, бывшего главного сборщика средств для республиканцев, который признал себя виновным в нарушении законов о лоббировании в интересах китайских и малазийских бизнесменов, и бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, отбывавшего 28-летний тюремный срок по статье о коррупции, сообщил высокопоставленный чиновник администрации. Рэперы Lil Wayne и Kodak Black, которые были привлечены к уголовной ответственности за федеральные преступления с оружием, также были помилованы.