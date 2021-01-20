Трамп приказал рассекретить данные о слежке ФБР за своей командой в 2016 году

Под занавес своего президентства Дональд Трамп приказал рассекретить данные о том, как Федеральное бюро расследований следило за ним и за его сторонниками в 2016 году. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Собственно, о слежке стало известно еще в июле прошлого года, когда в распоряжении газеты The Washington Times оказались документы ФБР об операции под кодовым названием Crossfire Hurricane ("Ураган перекрестного огня"). Она проводилась под прикрытием традиционного контрразведывательного брифинга - тогда для кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы ввести его в курс деликатных политических материй. Однако истинной целью брифинга, по данным СМИ, была негласная слежка за штабом политика. В окружение Трампа даже был внедрен специальный информатор, призванный выяснить, нет ли у республиканца секретных связей с Россией.

Между тем рассекретят не все материалы - некоторые из соображений сохранения гостайны не будут доступны общественности, на этом настоял минюст США.