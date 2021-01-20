Тысячи нелегальных мигрантов из Гондураса удалось остановить на пути в США

Несколько тысяч мигрантов из Гондураса были вынуждены вернуться из Гватемалы на родину после неудачной попытки попасть в США. Полицейские и военные Гватемалы не позволили мигрантам покинуть территорию департамента Чикимула на границе с Гондурасом.

По данным агентства EFE, выходцы из центральноамериканской республики планировали добраться до границы Мексики и США, пишет ТАСС. Пытаясь прорвать оцепление, выставленное властями, 17 и 18 января нелегальные мигранты спровоцировали столкновения, в ходе которых силовики были вынуждены применить слезоточивый газ и палки. Как рассказал глава гватемальской миграционной службы Гильермо Диаса, на дороге, ведущей к мексиканской границе, было установлено более 20 КПП, чтобы задержать нелегальных мигрантов.

Напомним, в октябре прошлого года власти Гватемалы смогли остановить караван выходцев из Гондураса численностью около двух тысяч человек. Из них лишь около 100 сумели добраться до границы с Мексикой.