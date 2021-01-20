У Матвиенко обнаружены антитела к коронавирусу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отложила планы привиться от коронавируса, поскольку анализ выявил у нее иммунитет к заболеванию. Об этом сама глава Совфеда рассказала журналистам по окончании пленарного заседания в среду.

"Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови, и у меня оказались антитела", - сообщила она. "Человеку, у которого есть антитела, врачи не рекомендуют делать вакцину. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю", - добавила глава спикер.

Она посоветовала всем, у кого нет иммунитета к коронавирусу, подумать о вакцинации. "Я горячий сторонник вакцинации и вас тоже к этому призываю", - сказала Матвиенко журналистам.