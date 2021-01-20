Ученые БГУ разработали уникальный комплекс зондирования планеты

Когда реклама, предлагая свои услуги, намекает на достижение цели "сразу и всего в одном флаконе", потребитель, кажется, уже научился давать оценку таким коммерческим мышеловкам. А вот для науки путь к цели был и остается довольно часто достижением сразу нескольких параллельных результатов.

В качестве примера белорусские порталы ссылаются на разработку ученых национального университета (БГУ), которые предложили комплекс для дистанционного наблюдения за поверхностью планеты. Имя ему - "Мультискан", а предназначен он одновременно для сбора и анализа данных о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта воздушных судов: самолетов, вертолетов и беспилотников.

Кроме того, новинка может быть использована для решения прикладных задач в различных отраслях хозяйства: для мониторинга пожаров, паводков и даже загрязнений водостоков нефтепродуктами. С помощью прибора, который выполнен в виде блока датчиков, соединенных по беспроводной связи Bluetooth или Wi-Fi с компьютером, создатели гарантируют, можно заранее определить повышение температуры торфяников и предотвратить возгорание, сообщив в профильные службы, отследить состояние мелиорированных земель, выявить несанкционированные карьеры и свалки.

Естественно, утверждают создатели уникального прибора, "он не имеет прямых аналогов в мире. Это подтверждается и патентом на полезную модель "Устройство для авиакосмической мультиспектральной съемки". Да и по сравнению с подобными разработками "Мультискан", утверждают в БГУ, выигрывает в стоимости, размерах и комплексности.

Кроме того, он позволяет оператору дистанционно управлять всем устройством или его отдельными элементами: тепловизором, камерами, гиперспектрометром, GPS-навигатором. Весит "Мультискан" не более четырех кг, что позволяет размещать его на небольших авиационных средствах. Уже проведены лабораторные и летные испытания новинки на самолете учебного центра "Даймонд". Планируется, что он будет использован в уменьшенном варианте и на беспилотниках МЧС Синеокой.