В Беларуси и России взят курс на гендерное равенство

Согласно докладу за 2019 год Всемирного экономического форума, Беларусь занимает 29-е место в мире среди 153 стран в Индексе гендерного разрыва. У России 81-е место. Высокая позиция Минска связана, в частности, с улучшением состояния здоровья женщин, в том числе репродуктивного, высоким уровнем их образования, участия в принятии решений, положением на рынке труда.

Как в Беларуси

В Беларуси утвержден Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2021-2025 годы. Это уже шестой программный документ в этой сфере. Если первый нацплан (на 1996-2000 гг.) был направлен на улучшение положения женщин, то нынче тема гендерного равенства представлена намного шире.

Прекрасный пол в Беларуси сегодня язык не повернется назвать слабым. Например, по результатам последних парламентских выборов их представленность в Нацсобрании составляет 34,7 процента. Для сравнения: в мире средний уровень представительства женщин в национальных парламентах - около 25 процентов. На рынке труда дамы тоже на высоте - среди занятых в экономике женщин почти 40 процентов имеют высшее образование. Мужчины с дипломами вузов далеко позади - таковых всего 27 процентов. Стабилен удельный вес женщин-руководителей - половина от общего количества начальников. Молодежь старается не отставать: 52,2 процента студентов и магистрантов - девушки.

Белорусские дамы с каждым годом становятся все более самостоятельны экономически. У безработицы в стране мужское лицо: среди зарегистрированных в службе занятости доля женщин составляет чуть более 35 процентов. Правда, в распределении работающих по сферам деятельности перекос иной. Более 70 процентов занятых в сфере услуг - представительницы прекрасного пола, в то время как мужчины лидируют в производственной сфере (56,5 процента). Уровень доходов у мужчин больше женского: гендерный разрыв в оплате труда в 2019 году составлял 26,9 процента. Жены в среднем тратят в два раза больше времени на неоплачиваемый труд по уходу и работу по дому, чем мужья, а в семьях с детьми до десяти лет - и вовсе в 2,5 раза. А вот продолжительность жизни у прекрасного пола больше, чем у сильного, примерно на десять лет.

В ближайшие годы государство намерено предпринять меры по защите интересов и женщин, и мужчин. Одно из направлений - гендерно ориентированная охрана здоровья. Ожидаемый результат - сокращение разрыва в уровне смертности мужчин и женщин. Важный момент: в стране продолжится создание разноуровневой системы охраны мужского репродуктивного здоровья.

В Беларуси уровень доходов у мужчин значительно выше, чем у женщин: гендерный разрыв в оплате труда в 2019 году составлял 29,6 процента

Предполагается сократить список тяжелых и вредных работ, к которым запрещается привлекать женщин, а в образовательной программе для школьников гендерное равенство будет отражено в предмете "Трудовое обучение".

И, конечно же, не забыта тема противодействия насилию в семье и торговле людьми. Помимо совершенствования законодательства будет проработан вопрос создания реестра информации о случаях домашнего насилия.

Как в России

Россиянкам с 1 января 2021 года официально разрешили осваивать сотни "мужских" профессий. Вступил в силу приказ Минтруда России об утверждении перечня специальностей, на которых ограничивается применение труда женщин. Официальный список профессий, запрещенных для слабого пола в России, действует с 1974 года. Составленный более 40 лет назад, он многие годы не пересматривался, и лишь в феврале 2000 года прошла его первая корректировка - было утверждено 456 позиций. Новый перечень сокращен более чем в четыре раза, под запретом для женщин осталось всего 100 профессий.

Теперь россиянки, при желании, могут освоить такие профессии, как водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники - фура, трактор, самосвал, "КАМАЗ" и прочее, за исключением машинистов строительной техники (бульдозер, экскаватор). Кроме того, женщинам разрешено работать, например, в качестве боцмана, шкипера или матроса на судне. За исключением работ в машинном отделении судна. Эксперты считают, что расширение числа профессий для представительниц прекрасного пола - это тренд последнего времени, и он никак не связан ни с пандемией коронавируса, ни с сокращением числа мигрантов.

"Идея расширить список ранее недоступных для женщин профессий широко обсуждалась с 2019 года, задолго до пандемии и дефицита мигрантов, - рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований онлайн-платформы по поиску работы и персонала hh.ru. - В пользу конкретных решений по данной теме в первую очередь сыграли сохраняющийся дефицит кадров в рабочих специальностях, снижение гендерного неравенства и технологический прогресс, существенно облегчивший управление техникой". По словам эксперта, гендерная дискриминация при приеме на работу в России, согласно исследованию hh.ru и Ассоциации "Равные права и равные возможности", постепенно снижается.

"Проведенный опрос в 2019 году среди 120 российских компаний показал, что 99 процентов работодателей не учитывают пол соискателя в качестве его характеристики как кандидата, хотя еще в 2011 году этот показатель составлял 88 процентов", - отметила Мария Игнатова. По словам эксперта, чаще всего подбор кандидатов конкретного пола проводится на позиции низкоквалифицированного персонала.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Юлия Васильева

При этом, согласно другому исследованию hh.ru о положении женщин в корпоративной иерархии, выяснилось, что в России женщин-руководителей по-прежнему меньше, чем мужчин. По словам Марии Игнатовой, представительницы слабого пола, занимающие руководящие должности, склонны считать, что им мешает развиваться возрастная и гендерная дискриминация, профессиональное выгорание, а также боязнь перемен. "Работе женщин-руководителей подчиненные чаще ставят минимальную оценку, чем работе мужчин-руководителей. Работающие соискатели, чьим руководителем является женщина, чаще положительно отнеслись бы к тому, если бы на ее место пришел мужчина", - заметила эксперт.

Между тем на уровне международной экспертизы признано, что равная оплата труда - не только вопрос справедливости, но и стимул для развития экономики. По данным Евростата, сокращение разрыва в оплате труда между женщинами и мужчинами на один процентный пункт приведет к увеличению валового внутреннего продукта на 0,1 процента.