В ДНР допустили повторный референдум о статусе Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин дал понять, что регион готов провести повторный референдум о самоопределении, чтобы его жители могли "подтвердить свою волю", которая была выражена ими в 2014 году. Это будет обращением к механизму прямой демократии. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

По словам Пушилина, эта решимость свидетельствует об уважении принципов международного права, о чем Донбасс сигнализирует международному сообществу. При этом в ДНР согласны принять на участках любых международных наблюдателей. В Донецке апеллируют напрямую к ООН, которая, должна "гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта".

Ранее министр иностранных дел самопровозглашенной республики Наталья Никонорова уже обращалась к членам Совбеза ООН с предложением провести в регионе референдум и непосредственно выяснить, чего хотят его жители.